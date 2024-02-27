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    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

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    27 февраля 2024, 18:14 • Новости дня

    Политолог: Силы специальных операций с момента создания уже одержали немало побед

    Политолог Данилин: На счету сил специальных операций – молниеносное и бескровное освобождение Крыма

    Политолог: Силы специальных операций с момента создания уже одержали немало побед
    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    На счету Сил специальных операций (ССО) немало важных побед, но в силу специфики службы, большая часть подвигов этих солдат остается неизвестной для широкой публики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником.

    «Силы специальных операций (ССО) стали одним из наиболее сильных формирований российской армии. Для того, чтобы оказаться в нем, сотни бойцов проходят сложнейший отбор. Без преувеличений, речь идет о выдающихся как в физическом, так и психологическом плане людях, способных выполнять самые непростые военные задачи», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Несмотря на то, что ССО были созданы лишь в 2009 году, на их счету уже немало побед. В частности, благодаря их усилиям было осуществлено молниеносное и бескровное освобождение Крыма. Занятие здания правительства республики 27 февраля стало памятной датой, которая и превратилась в их профессиональный праздник», – отмечает эксперт.

    «История развития ССО неразрывно связана с именем нашего президента – Владимира Путина. Во многом, инициатива по созданию этих сил принадлежала именно ему. Поэтому бойцам будет особенно приятно получить поздравления лично от главы государства, который ценит и бережет этих защитников России», – подчеркивает собеседник.

    «Не отметить их мужество и храбрость, пожалуй, невозможно. Конечно, в силу специфики их службы многие подвиги совершаются под грифом строжайшей секретности. Однако подобное стечение обстоятельств лишь прибавляет им чести: это настоящие герои, совершающие неординарные поступки не ради признания, но во имя своей страны», – резюмирует Данилин.

    Ранее Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ССО с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что прямо сейчас бойцы Сил специальных операций демонстрируют героизм в ходе СВО.

    «На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – подчеркнул он. По его словам, солдат формирования выделяет «особая закалка». Путин также напомнил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».

    Лидер России заметил, что им удалось «за короткий срок, с честью пройти период становления, обеспечить преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Эти солдаты «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» армии РФ, подчеркнул глава государства.

    Напомним, ССО были созданы в 2009 году в рамках масштабной реформы ВС РФ. В их обязанности входит достижение целей по обеспечению безопасности страны как в ее пределах, так и за рубежом. Профессиональный праздник формирования отмечается ежегодно 27 февраля с 2015 года. Памятный день установлен указом президента.

    26 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы

    Правозащитник Волков указал на ошибку оппозиции с датой похорон Навального

    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы
    @ Brateevsky/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы несистемная оппозиция провела похороны Алексея Навального 27 февраля – в годовщину гибели Бориса Немцова, то могла объединить сторонников двух политиков и достичь куда большего информационного резонанса, сказал газете ВЗГЛЯД сказал правозащитник Георгий Волков. Но, выбрав 29 февраля, сторонники Навального решили превратить похороны своего лидера в акцию для западных СМИ.

    «Окружение Навального пытается превратить похороны своего лидера в бесстыдное и аморальное шоу. Об этом говорит и планируемая дата – 29 февраля. Этот день был навязан им западными кураторами, желающими омрачить послание Владимира Путина Федеральному собранию», – считает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

    «Иного объяснения в проведении похорон именного этого числа нет. Напомню, что 27 февраля будет годовщина убийства Бориса Немцова. Совмещение двух этих поводов подарило бы несистемной оппозиции возможность объединить сторонников двух политиков в один поток. Речь идет о создании куда большего информационного резонанса», – акцентирует эксперт.

    «Однако сторонники Навального решили превратить прощание в некую трагическую акцию. Западные СМИ получат удачную картинку с совмещением послания президента и похоронами его якобы главного противника. Такое откровенное глумление над телом человека не укладывается в понимание любого христианина», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее ужасно выглядит и то, что Алексей после ухода из жизни оказался нужен лишь своей матери. Она является единственной, кто по-настоящему искренне просил власти выдать тело сына. Отмечу, что отдали его достаточно быстро, ведь процедура установления причин смерти – дело крайне трудное», – уточняет он.

    «Тем не менее сторонники Навального начали активно писать о якобы глумлении над его семьей. Их не интересовали реальные факты и разъяснения со стороны учреждения, где находилось тело Алексея. Ролики, в которых они рассказывали о сложившейся ситуации, превратились в инструмент пропаганды, целью которой была демонизация руководства нашей страны», – считает эксперт.

    «Печально, что жена Навального также подключилась к этому процессу. В ее обращении практически нет сострадания к собственному мужу. Напомню, что за все время нахождения оппозиционера в тюрьме она ни разу не приехала его навестить. Никто не запрещал ей видеться с любимым человеком. Видимо, у нее находились более важные дела», – указывает собеседник.

    По его словам, в целом среди известных сторонников Навального редки случаи проявления человечности к его смерти. «Все они заняты лишь одним – дележом политического наследства умершего и попытками прибрать к себе большую часть влияния бывшего лидера», – резюмирует Волков.

    Ранее стало известно, что похороны Алексея Навального могут состояться на Борисовском кладбище в Москве. Судя по видео, опубликованному в интернете, минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

    Дата прощания с умершим предварительно назначена на 29 февраля. Также сообщается, что Навального могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навальный отбывал наказание за организацию экстремистского сообщества – в августе прошлого года Московский городской суд приговорил его к 19 годам колонии особого режима.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

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    26 февраля 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ

    Путин подписал указ о включении новых регионов России в Южный военный округ

    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ (ЮВО).

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В указе говорится, что необходимо установить следующее военно-административное деление России: ЮВО – в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, ДНР, Республики Ингушетия, КБР, Республики Калмыкия, КЧР, Республики Крым, ЛНР, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей и города Севастополя, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

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    26 февраля 2024, 10:57 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – добавил президент России.

    Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального собрания республики и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

    «Пользуясь случаем, хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – добавил глава государства.

    В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 тыс. 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 тыс. 802 претендента. Явка составила 73,09%.

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    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

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    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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    26 февраля 2024, 19:54 • Новости дня
    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки

    В Хорватии заявили о переломе в украинском конфликте после взятия Авдеевки Россией

    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Авдеевки российскими войсками стало переломным моментом в зоне специальной военной операции на Украине, за которым последует стремительное развитие событий, пишет хорватское издание Advance.

    Российская армия намерена положить конец застою на фронте и взять инициативу в свои руки, а взятие Авдеевки только поспособствует этому, пишет Advance, передает РИА «Новости». ВСУ могут столкнуться с чередой событий на передовой уже через месяц, отмечается в материале.

    Украинской армии будет сложно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с превосходящей по численности армией, а на наступление у Украины больше нет никаких шансов, пишет автор.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    26 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году

    Зеленский рассказал об обсуждении с Путиным прекращения огня в Донбассе в 2019 году

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в 2019 году, заявил, что «это вообще было как будто в другой жизни».

    Зеленский сказал, что «не помнит деталей» встречи, а также не помнит того, «удивило ли» его что-то в личном контакте». Зеленский сообщил, что Путин «постоянно поднимал вопрос прекращения огня». Как заявил Зеленский, сам он говорил российскому лидеру, что «Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин и Зеленский в 2019 году встречались в рамках «нормандского формата» в Париже. В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.


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    25 февраля 2024, 04:52 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили по требованию местного депутата

    Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили по требованию депутата Сахалинской областной думы

    Tекст: Денис Тельманов

    Запланированный на воскресенье, 25 февраля, концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной был отменен по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.

    «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», – рассказали РИА «Новости» в компании по распространению билетов.

    Отмечается, что Шарифулин мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.

    Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков обращался к организаторам концертов с просьбой отменить выступление Орбакайте и Арбениной в городе. При этом в городском муниципальном центре управления сообщали, что концерт Арбениной состоится.

    В 2023 году концерты Арбениной отменяли в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.



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    26 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил ситуацию в Карачаево-Черкесии

    Путин назвал ситуацию в Карачаево-Черкесии удовлетворительной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым оценил ситуацию в регионе, отметив, что она удовлетворительная.

    «Я посмотрел материалы по республике, в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме», – передает слова главы государства ТАСС.

    «Безработица снижается, заметно снизилась – до пяти процентов. Она еще, конечно, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки снизилась почти в два раза – это заметный момент», – добавил Путин.

    Между тем, отметил президент, некоторые вопросы требуют особого внимания. «Почему-то у вас, – не знаю, может, это не совсем так, вы сейчас поясните, – не растет стройка», – уточнил Путин.

    В ответ Темрезов объяснил, что на итоговом оперативном заседании штаба под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина говорилось, что КЧР «в четверке или тройке лучших» регионов по вводу квадратных метров на душу населения. Однако индивидуального жилищного строительства больше, чем многоквартирных домов.

    «А инвестиции как выглядят?» – спросил президент. Глава республики пояснил, что инвестиции выросли на 18% в основной капитал и растут.

    Темрезов напомнил, что уже докладывал Путину о том, что власти должны создать более трех тысяч рабочих мест в регионе в течение трех лет, «и с этой задачей справляются». «Да, это видно по всем материалам, это правда. Хорошо. В целом движение вперед очевидное, это ясно. Развитие республики идет заметно», – заключил Путин.

    Ранее на встрече Путин признался Темрезову, что катание на лыжах в хорошую погоду – одно удовольствие.

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    27 февраля 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине

    Путин поздравил Силы специальных операций и отметил их героизм в боях с неонацистами на Украине

    Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сейчас их бойцы демонстрируют героизм «в боях с неонацистами» на Украине.

    Путин поблагодарил «весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу». Особые слова благодарности он направил участникам специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля.

    «На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – заявил глава российского государства.

    Путин отметил, что «эти высокие качества, особая закалка» выделяют бойцов и командиров Сил специальных операций. Президент заявил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».

    Подчеркивается, что ССО «за короткий срок с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Бойцы Сил специальных операций «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» российских войск, доказав, что «по первому приказу встают на защиту Родины» и будут защищать ее интересы «в любой точке мира», сказал Путин.

    Он указал, что бойцы ССО обеспечивали защиту «жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей», блестяще показали себя в борьбе с терроризмом в Сирии, демонстрируют героизм «в боях с неонацистами».

    В России намерены продолжить укрепление Сил специальных операций, будут расти их мобильность, ударный потенциал. ССО продолжат оснащать оружием и техникой нового поколения. Путин заявил, что это один из главных «приоритетов долгосрочного развития армии и флота».

    Президент выразил уверенность, что подразделения Сил специальных операций продолжат покорять «новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле». Он пожелал «личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, благополучия близким».

    Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    25 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    В Шереметьево произошел сбой в системе паспортного контроля

    В аэропорту Шереметьево произошел сбой в системе паспортного контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля произошла в аэропорту «Шереметьево».

    В пресс-службе аэропорта пояснили, что часть кабин были перезагружены, остальные работали в обычном режиме, в том числе биометрические.

    «Ничего нештатного не было, большой объем прилетевших одновременно рейсов», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Шереметьево.

    Ранее сообщалось, что в Шереметьево перекрывали пункт досмотра из-за похожей на гранату зажигалки у пассажира. Были проведены регламентные мероприятия, вызвали наряд полиции, проинформированы государственные органы. Пассажиров и работников направили на другой вход в пассажирский терминал.

    Взрывотехники Росгвардии изучили предмет и не выявили от него угроз окружающим.

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    25 февраля 2024, 18:28 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы

    Политолог Майоров: «Лидеры России» дают молодым управленцам дорогу в жизнь

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России уделяется большое внимание развитию молодых и талантливых управленцев, так как это позволяет повысить устойчивость всей государственной системы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Майоров. Напомним, в Москве с 22 по 25 февраля проходит суперфинал конкурса «Лидеры России».

    «Конкурс «Лидеры России» – это проект, необходимый и для поиска перспективных управленцев, и для повышения устойчивости всей государственной системы. Формат мероприятия уравнивает всех участников, поэтому для претендентов на победу не важны место рождения или социальный статус», – сказал Александр Майоров, доцент факультета политологии СПбГУ.

    По его словам, организаторам конкурса удалось собрать в одном месте представителей разных регионов России и создать ощущение «единого смыслового пространства». «Благодаря этому участники конкурса создают открытые сообщества людей, которые искренне заинтересованы в развитии нашего государства», – подчеркивает эксперт.

    Кроме того, конкурс «Лидеры России» решает задачу кадрового обновления государственной системы. «Для Владимира Путина и его команды этот вопрос является важнейшим приоритетом, поэтому конкурс «Лидеры России» стал образцом нестандартного решения смены поколений в политике», – уточняет он.

    Также «Лидеры России» стали одной из важнейших площадок для самореализации молодых людей. Это же касается и других проектов платформы «Россия – страна возможностей». «Например, проект «Твой ход» стал важной вехой в самореализации студентов со всей страны. На счету объединения около 30 масштабных мероприятий, которые каждый год способствуют развитию талантливых кадров страны», – резюмирует Майоров.

    Напомним, с 22 по 25 февраля в Москве проходит суперфинал юбилейного сезона конкурса «Лидеры России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта. В испытаниях мероприятия принимают участие 302 человека из 63 регионов страны и четырех зарубежных государств. Отборочный тур проходил в каждом федеральном округе с сентября по декабрь прошлого года.

    Больше всего кандидатов на победу прибыло из ЦФО – 112 претендентов. Кроме того, в мероприятии примут участие и жители новых регионов РФ. Всего представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей – шесть.

    Во время открытия суперфинала с приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. По его словам, одно из главных достижений мероприятия – сообщество, которое удалось создать талантливым и неравнодушным управленцам.

    Оценочные испытания конкурса состоялись 23 и 24 февраля. Суперфиналисты в составе команд демонстрировали свои навыки работы в коллективе, а также лидерские и профессиональные качества. Все участники проекта получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

    Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента. В апреле 2023 года стартовал юбилейный, пятый сезон проекта. За все время было подано более одного миллиона заявок на участие из 150 стран мира. Организовывается мероприятие автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

    Ранее газета ВЗГЛЯД пообщалась с первым замглавы организации Алексеем Агафоновым, который подвел итоги деятельности объединения за 2023 год.

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    25 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».

    В обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Глава государства добавил, что сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть. По его словам, эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

    Российский лидер уточнил, что здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, а особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.

    Президент выразил уверенность в том, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей – всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше.

    Ранее Путин заявил, что норманнская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже.

    Напомним, российский лидер во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого.

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