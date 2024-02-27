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Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине
Путин поздравил Силы специальных операций и отметил их героизм в боях с неонацистами на Украине
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сейчас их бойцы демонстрируют героизм «в боях с неонацистами» на Украине.
Путин поблагодарил «весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу». Особые слова благодарности он направил участникам специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля.
«На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – заявил глава российского государства.
Путин отметил, что «эти высокие качества, особая закалка» выделяют бойцов и командиров Сил специальных операций. Президент заявил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».
Подчеркивается, что ССО «за короткий срок с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Бойцы Сил специальных операций «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» российских войск, доказав, что «по первому приказу встают на защиту Родины» и будут защищать ее интересы «в любой точке мира», сказал Путин.
Он указал, что бойцы ССО обеспечивали защиту «жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей», блестяще показали себя в борьбе с терроризмом в Сирии, демонстрируют героизм «в боях с неонацистами».
В России намерены продолжить укрепление Сил специальных операций, будут расти их мобильность, ударный потенциал. ССО продолжат оснащать оружием и техникой нового поколения. Путин заявил, что это один из главных «приоритетов долгосрочного развития армии и флота».
Президент выразил уверенность, что подразделения Сил специальных операций продолжат покорять «новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле». Он пожелал «личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, благополучия близким».
Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.