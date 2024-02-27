Выборы-2024: Голосование дает чувство причастности к чему-то большему, чем повседневная жизнь

Правозащитник Брод: Посещая выборы, человек получает чувство причастности к чему-то большему, чем повседневная жизнь

Tекст: Олег Исайченко

«Как сказано в Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Соответственно, каждый гражданин, приходя на избирательный участок, реализует свое право на участие в управлении страной. Кроме того, это хорошая возможность оказать поддержку кандидату, который действительно ее заслуживает», – сказал Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Таким образом, люди, придерживающиеся позиции «не пойду – и за меня все решат», обманывают сами себя. Только личное присутствие способно гарантировать, что ваш голос будет корректно учтен. К тому же голосование – это хорошая возможность воочию увидеть работу нашей избирательной системы», – отмечает он.

«Также выборы являются и дополнительной частью социализации гражданина. Посещая участок, вы получаете возможность пообщаться с большим количеством людей. Возникает чувство причастности к чему-то большему, чем повседневная жизнь. Это воспитание политической культуры, гражданственности и патриотизма», – подчеркивает собеседник.