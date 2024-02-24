В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ

NYT: В НАТО предположили начало нового контрнаступления Киева не раньше 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Источники газеты описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По данным издания, украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления лишь в 2025 году, передает РИА «Новости».

Ранее офицер США Дэниел Дэвис назвал заблуждением слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности начать новое контрнаступление.

До этого Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.