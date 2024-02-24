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В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ
NYT: В НАТО предположили начало нового контрнаступления Киева не раньше 2025 года
Украина может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, в этом году ВСУ будут восстанавливать силы, пишет американская газета New York Times.
Источники газеты описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По данным издания, украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления лишь в 2025 году, передает РИА «Новости».
Ранее офицер США Дэниел Дэвис назвал заблуждением слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности начать новое контрнаступление.
До этого Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.
Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.