Главврач московской больницы Лысенко оценила проекты развития медучреждений Приангарья

Лысенко посетила центр восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицина», Иркутскую областную клиническую больницу, Иркутскую областную детскую клиническую больницу, Иркутский городской перинатальный центр, а также Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первым объектом, который посетила Лысенко стал иркутский Центр восстановительной медицины и реабилитации. Руководитель центра Елена Семенищева провела экскурсию по учреждению и рассказала об успешных практиках реабилитации, в том числе участников СВО.

«Наша больница занимается реабилитацией с 2003 года. Сегодня Марьяне Анатольевне представили ряд методик, благодаря которым восстанавливаются бойцы СВО. Это новое оборудование, которое мы недавно получили: перчатка с биосвязью и элементами искусственного интеллекта для восстановления мелкой моторики и координации, а также специальный аппарат «Артромот», который применяется для раннего и безболезненного восстановления подвижности тазобедренного и коленного суставов», – рассказала Семенищева.

Лысенко поблагодарила врачей за профессионализм и обратила внимание на важность работы мультидисциплинарной команды врачей. «Приятно удивило то, что, развивая современные технологии реабилитации, иркутские врачи не пренебрегают традиционными практиками. Уважительное отношение к клиническому опыту и развитие инноваций в комплексе дают результаты, которыми, безусловно, можно гордиться. В учреждении собрана по-настоящему уникальная мультидисциплинарная команда специалистов», – подчеркнула она.



«Главное, что не столь важно, как в дальнейшем медицинское учреждение будет называться, главное, что его строительство состоится. Наша идея – создать современный центр оздоровления детей – вошла в Топ-100 идей, поддержанных Агентством стратегических инициатив, которые будут тиражироваться во многих регионах нашей страны», – подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.



В ходе общения со студентами ИГМУ Лысенко отметила важность выделения целевых мест на обучение и дальнейшего трудоустройства молодых кадров в медучреждения региона. В 2023 году выпустилось 904 специалиста среднего звена, из них больше 80% приняли решение трудоустроиться на территории региона, почти 10% – продолжат получать обучение и планируют получить высшее образование. Также она обратила внимание на раннее вовлечение молодых людей в медицинскую специальность. В частности, это касается развития проектов медицинских классов.