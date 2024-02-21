Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России превосходят ВСУ по инновационным разработкам, в частности это касается ведения системы псевдослучайной перестройки рабочей частоты, позволяющей дрону менять рабочую частоту в полете в онлайн-режиме, и если у противника есть РЭБ, настроенная на определенные диапазоны частот, то ей сложнее противодействовать такому БПЛА, передает ТАСС.

«Омут» добавил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы беспилотников выросла до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция – до 10 километров.

По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, но они пока недоработанные.

«Вбиваются в программу типовые изображения объектов – бронетехника, блиндаж, пехота, – и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, и если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель», – сказал «Омут».

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.