Сальдо: ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА массовым применением

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, низкое качество дронов украинцы пытаются компенсировать массовостью их применения. Сальдо добавил, что ВС России имеют достаточно средств для отражения нападений с воздуха, но террористическая угроза для мирных жителей населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения остается, передает ТАСС.

В качестве примера губернатор привел сбитый в одном из сел FPV-дрон, «сделанный на коленке» и срабатывающий через раз и то, если его не собьют.

Ранее российские военные на Херсонском направлении уничтожили три моторных лодки с украинским десантом у правого берега Днепра с помощью дронов.