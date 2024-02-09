То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.0 комментариев
Сальдо: ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА массовым применением
ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, низкое качество дронов украинцы пытаются компенсировать массовостью их применения. Сальдо добавил, что ВС России имеют достаточно средств для отражения нападений с воздуха, но террористическая угроза для мирных жителей населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения остается, передает ТАСС.
В качестве примера губернатор привел сбитый в одном из сел FPV-дрон, «сделанный на коленке» и срабатывающий через раз и то, если его не собьют.
Ранее российские военные на Херсонском направлении уничтожили три моторных лодки с украинским десантом у правого берега Днепра с помощью дронов.