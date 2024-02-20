Путин заявил о большом числе сторонников России в недружественных странах

Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию

Политолог Григорьев: Для жителей Севастополя вопрос исторической памяти всегда был принципиальным

Tекст: Олег Исайченко

«После возвращения в состав России Крым и Севастополь по-настоящему преобразились. Украина, будем честны, совсем не занималась регионом. Денег на его развитие выделялось мало. Делалось это сознательно, ведь в Киеве понимали – местное население нацелено на взаимодействие с Москвой», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

«И за последние десять лет жители Крыма и Севастополя в полной мере убедились в правильности своего выбора. Полуостров и город буквально расцветали у них на глазах. Разумеется, добиться такого ошеломляющего результата без пристального внимания со стороны президента не удалось бы. Для Владимира Путина развитие этих территорий является безоговорочным приоритетом», – подчеркивает он.

«Кроме того, принципиальным вопросом для жителей Севастополя всегда была необходимость сохранения исторической памяти. Воссоединение с Россией само по себе придало этому колоссальный импульс. Здесь традиции связи с Москвой чтут и ценят. Уже сейчас планируется множество мероприятий к 80-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских захватчиков», – резюмирует Григорьев.

В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы глава региона рассказал об итогах развития за 2023 год. По его словам, собственные доходы бюджета составили 27,8 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом прирост по данному показателю составил 67,5%.

«Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счет мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощенная система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут», – подчеркнул Развожаев.

Кроме того, он отметил и рост населения. По его словам, в настоящий момент в городе зарегистрированы 561 тыс. человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет лишь 2,6%. Президент отметил, что эта цифра ниже средних значений по стране.

Особое внимание было уделено и грядущему празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Путин пообещал, что инициирует создание оргкомитета по проведению торжественных мероприятий. Развожаев в свою очередь попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

Напомним, советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.