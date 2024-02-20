  • Новость часаЖога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    0 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    20 февраля 2024, 18:40 • Новости дня

    Путин: Сегодня - время России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    19 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года

    Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших гражданских в секторе Газа за время операции Израиля больше, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

    При этом Лавров отметил, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно  хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.

    Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов.


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    20 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию

    Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в четверг, 29 февраля, сообщили в Кремле.

    Анонс опубликован на сайте Кремля.

    В Кремле ранее сообщали, что ведется подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию.

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    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 02:54 • Новости дня
    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести кулачный бой «стенка на стенку» и другие народные игры в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой «стенка на стенку», а также историческое фехтование и «борьбу за-вороток» во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО.

    По мнению депутата, такие виды спорта могут быть включены в федеральную программу по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр «Народный спорт», разработать которую она предложила министру.

    «(Это) станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитанию молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», – написала Лантратова в обращении к Матыцину, передает ТАСС.

    В перечень предложенных к включению в программу народных видов спорта вошли кила (командная игра с мячом), историческое фехтование, борьба за-вороток, кулачный бой стенка на стенку без ударов в голову, городки и многие другие в виды этнического спорта и спортивных народных игр.

    Лантратова также предложила организовать по народным играм Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр и включить их во Всероссийский реестр видов спорта и единую всероссийскую спортивную классификацию, а также закрепить их в качестве видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.

    Чемпионам народных видов спорта предлагается обеспечить меры поддержки по аналогии с другими спортсменами, – например, присваивать дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на повышенную стипендию. Кроме того, народные виды спорта можно включить и в список испытаний «Готов к труду и обороне», полагает депутат.

    По ее мнению, организация чемпионата-фестиваля позволит улучшить отношения с другими государствами, «ориентированными на сохранение и развитие собственных традиций».

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    19 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин передал Ульяновский завод в управление Росимуществу

    Путин подписал указ о передаче в Росимущество Ульяновского станкостроительного завода

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин передал все 100% акций Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Документ дополняет список активов, подпадающих под временное управление на фоне санкций, передает ТАСС.

    Отмечается, что теперь в перечень включен такой пункт: «100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский станкостроительный завод», принадлежащих «Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх». При этом, по данным «Спарк», компании «Гильдемайстер» принадлежат все 100% акций завода.

    Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

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    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

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    20 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле рассказали, почему Путин решил подарить Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

    Песков: Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus, поэтому ему был сделан такой подарок

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме Восточный оценил достоинства автомобиля Aurus, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль.

    Ким Чен Ыну, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок, передает ТАСС.

    Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от Путина автомобиль Aurus.

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    20 февраля 2024, 05:51 • Новости дня
    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию

    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету, и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД  Сергея Лаврова в КНДР.

    15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».

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    20 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Песков подтвердил сообщение о подарке Путина лидеру КНДР

    Песков: Ким Чен Ын получил в подарок Aurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сказал об этом РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от президента Владимира Путина автомобиль российского производства.

    Между тем власти Республики Корея раскритиковали Ким Чен Ына за получение подарка от российской стороны. По словам сотрудника министерства объединения Южной Кореи, российский автомобиль Aurus относится к классу люкс, а потому получение подарка, как утверждает южнокорейская сторона, может нарушать резолюции Совбеза ООН, передает ТАСС.

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    19 февраля 2024, 20:20 • Новости дня
    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию

    Политолог Григорьев: Для жителей Севастополя вопрос исторической памяти всегда был принципиальным

    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    За последние десять лет Севастополь преобразился до неузнаваемости. Россия готова вкладываться в его развитие, для президента это бесспорный приоритет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    «После возвращения в состав России Крым и Севастополь по-настоящему преобразились. Украина, будем честны, совсем не занималась регионом. Денег на его развитие выделялось мало. Делалось это сознательно, ведь в Киеве понимали – местное население нацелено на взаимодействие с Москвой», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «И за последние десять лет жители Крыма и Севастополя в полной мере убедились в правильности своего выбора. Полуостров и город буквально расцветали у них на глазах. Разумеется, добиться такого ошеломляющего результата без пристального внимания со стороны президента не удалось бы. Для Владимира Путина развитие этих территорий является безоговорочным приоритетом», – подчеркивает он.

    «Кроме того, принципиальным вопросом для жителей Севастополя всегда была необходимость сохранения исторической памяти. Воссоединение с Россией само по себе придало этому колоссальный импульс. Здесь традиции связи с Москвой чтут и ценят. Уже сейчас планируется множество мероприятий к 80-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских захватчиков», – резюмирует Григорьев.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы глава региона рассказал об итогах развития за 2023 год. По его словам, собственные доходы бюджета составили 27,8 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом прирост по данному показателю составил 67,5%.

    «Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счет мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощенная система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут», – подчеркнул Развожаев.

    Кроме того, он отметил и рост населения. По его словам, в настоящий момент в городе зарегистрированы 561 тыс. человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет лишь 2,6%. Президент отметил, что эта цифра ниже средних значений по стране.

    Особое внимание было уделено и грядущему празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Путин пообещал, что инициирует создание оргкомитета по проведению торжественных мероприятий. Развожаев в свою очередь попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Напомним, советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

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    19 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»

    Путин поручил подготовить план по продлению программ «Земский доктор» и «Земский учитель»

    Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распорядился продлить до 2030 года действие программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

    Соответствующее поручение дано правительству РФ, доклады необходимо подготовить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин признал проблему нехватки врачей в новых регионах и по всей стране и поручил рассмотреть расширение льготной ипотеки на вторичное жилье и повысить подъемные для врачей – до 2 млн рублей, для фельдшеров – до 1 млн рублей.

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    20 февраля 2024, 03:13 • Новости дня
    Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля

    Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

    «Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.

    Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.

    Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.

    «Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

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    20 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Лавров встретился с лидером Кубы

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова в понедельник и обсудил с ним «вопросы двусторонних отношений» и «международной повестки».

    «Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и передал искренние приветствия президенту Владимиру Путину», – написал кубинский президент в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что они с Лавровым «обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим общий интерес, и актуальным вопросам международной повестки».

    Ранее сообщалось, что в ходе визита на Кубу Лавров провел переговоры с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом Паррильей и предположил увеличение числа авиарейсов из России на Кубу.


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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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