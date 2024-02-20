Выборы-2024: Голосование – это сопричастность к развитию государства

Генерал Азаров: Участие в выборах должно быть нравственным обязательством каждого россиянина

Tекст: Олег Исайченко

«Конечно, участие в выборах – это не столько обязательство, сколько право. Но есть одна важная деталь. Наше общество стремится к тому, чтобы стать более монолитным. Поэтому участие в таких глобальных и фундаментальных процессах, как выборы президента, должно стать для каждого россиянина нравственно важным решением. Не имеет значения, за кого ты будешь голосовать – сопричастность к жизни страны выше, чем приверженность какому-то отдельному кандидату», – пояснил Виталий Азаров, глава Российского союза ветеранов.

«Представьте, что наше общество – это одна большая семья. Вы же не станете перекладывать ответственность за какие-то деяния на своих родных? Нет. Забота об обществе и семье – это дело каждого гражданина. Поэтому мысли из разряда «от меня ничего не зависит» нужно отбросить как совершенно лишние. Выборы – это наша с вами семейная сопричастность, общность, соборность в развитии государства» – подчеркнул спикер.

«Я помню свои первые выборы – они застали меня в Ленинграде на первом курсе военного училища. Мы голосовали на участке во Дворце культуры работников связи на набережной реки Мойки. Это был настоящий праздник: играла музыка, люди надевали самое лучшее, шли на участок семьями. Атмосфера была по-настоящему семейная и торжественная. Я видел пожилых людей, блокадников, которые понимали, что участвуют в важнейшем общественно-политическом мероприятии. Мы шли голосовать за Родину. Собственно, так же будет и в марте», – резюмировал собеседник.