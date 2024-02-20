Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
Жительница Авдеевки из-за ВСУ полтора года не общалась с дочерью из России
Жительница Авдеевки из-за страха перед ВСУ полтора года не общалась с дочерью из России
Пенсионерка Любовь Николаевна, проживающая в Авдеевка, после освобождения города рассказала, что полтора года не общалась с семьей, которая проживает в России, поскольку боялась украинских военных.
Любовь Николаевна рассказала ТАСС, что в Липецкой области у нее проживает дочь с зятем и сыном, а в подмосковных Химках – внучка. Женщина сказала, что сама попросила дочь не звонить, поскольку боялась проверок телефонов со стороны украинских боевиков и что те обнаружат российские номера.
Не уехала она из города потому, что в Авдеевке у нее свое хозяйство. «На кого я своих коров оставлю?» – спросила она.
Пенсионерка сообщила, что украинское руководство отключило в Авдеевке газ с апреля 2022 года. В мае того же года, по ее словам, был отключен свет, а позднее была прекращена и подача воды. Еще в прошлом октябре перестали выдавать гуманитарную помощь. Питались люди тем, что смогли вырастить на огородах, а новости узнавали по российскому радио.
«Эту ночь впервые спокойно спали. Хорошо, что Россия пришла. По крайней мере, для нас кончилась война», – сказала Любовь Николаевна.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сказал, что украинские позиции после освобождения Авдеевки могут «посыпаться, как домино».