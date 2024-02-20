  • Новость часаПолитолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине
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    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    20 февраля 2024, 13:21 • Новости дня

    Жительница Авдеевки из-за ВСУ полтора года не общалась с дочерью из России

    Жительница Авдеевки из-за страха перед ВСУ полтора года не общалась с дочерью из России

    Tекст: Ольга Никитина

    Пенсионерка Любовь Николаевна, проживающая в Авдеевка, после освобождения города рассказала, что полтора года не общалась с семьей, которая проживает в России, поскольку боялась украинских военных.

    Любовь Николаевна рассказала ТАСС, что в Липецкой области у нее проживает дочь с зятем и сыном, а в подмосковных Химках – внучка. Женщина сказала, что сама попросила дочь не звонить, поскольку боялась проверок телефонов со стороны украинских боевиков и что те обнаружат российские номера.

    Не уехала она из города потому, что в Авдеевке у нее свое хозяйство. «На кого я своих коров оставлю?» – спросила она.

    Пенсионерка сообщила, что украинское руководство отключило в Авдеевке газ с апреля 2022 года. В мае того же года, по ее словам, был отключен свет, а позднее была прекращена и подача воды. Еще в прошлом октябре перестали выдавать гуманитарную помощь. Питались люди тем, что смогли вырастить на огородах, а новости узнавали по российскому радио.

    «Эту ночь впервые спокойно спали. Хорошо, что Россия пришла. По крайней мере, для нас кончилась война», – сказала Любовь Николаевна.

    Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сказал, что украинские позиции после освобождения Авдеевки могут «посыпаться, как домино».

    19 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

    «Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

    «Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

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    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году

    Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году

    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

    Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    19 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова, сообщает агентство РБК-Украина.

    Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.

    При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.

    Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    20 февраля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Киеве испугались «катастрофы» из-за решения Маска

    Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение компании SpaceX отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями, заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

    Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.

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    19 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

    По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    19 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Священник рассказал о чуде с иконами в день освобождения Авдеевки

    Священник: В день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку, рассказал главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков.

    Крестный ход совершался вокруг монастыря 17 февраля, в это время российские войска пошли на штурм Авдеевки окончательно и бесповоротно, и вдруг замироточили иконы, передает ТАСС.

    Протиерей отметил, что сейчас в обители в без воды и отопления живут пять пожилых монахинь, которые молятся за русских воинов, и каждый день ходят крестным ходом вокруг монастыря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как военная математика предсказала падение Авдеевки.

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    19 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    Кимаковский: В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе зачистки освобожденной Авдеевки обнаружили тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сказал ТАСС, что тела были брошены украинскими вооруженными формированиями.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что в Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему руководство Польши заняло стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте.

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    19 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки

    Военкор Громов: Бегство ВСУ из Авдеевки стало позором украинского командования

    Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние дни освобождения Авдеевки в рядах украинской армии наблюдалась настоящая паника. К тому, что бойцы трусливо бежали со своих позиций, привела нерешительность и медлительность военного командования ВСУ. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военкор Федор Громов. Ранее ВС РФ эвакуировали более 20 раненых и брошенных бойцов ВСУ в Авдеевке.

    «Бегство украинских военных из Авдеевки стало результатом просчета военного руководства Киева. Этот позор целиком и полностью ляжет на их плечи», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что приказ об отступлении ВСУ из города был отдан главкомом Александром Сырским уже после того, как некоторые подразделения экстренно стали покидать свои позиции. «В рядах украинской армии произошла паника. Это, в свою очередь, привело к потере управляемости и возможности координации подразделений», – добавил собеседник.

    «Украинские военнослужащие пытались спасти сами себя. Поэтому они бросали раненых и убитых сослуживцев и даже технику», – пояснил Громов. Военкор указал, что даже переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ не смогла исправить положение противника в Авдеевке. «В Киеве, вероятно, предполагали с помощью боевиков из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) совершить контрудар с севера Авдеевки, но эти планы были сорваны российскими военными», – уточнил собеседник.

    По мнению Громова, факт позорного бегства военных в моменте вряд ли скажется на моральном духе других солдат, но однозначно будет иметь накопительный эффект. При этом состояние ВСУ уже сейчас оставляет желать лучшего. «Во-первых, украинская артиллерия практически молчит. Основа обороны противника – это дроны. Во-вторых, украинская армия испытывает проблемы с пополнением личного состава. Та же 3-я ОШБр, по некоторым данным, была не полностью укомплектована. Если уж там сложилась такая ситуация, то можно представить, что происходит в менее обласканных Киевом подразделениях», – акцентировал военкор.

    Ранее стало известно о хаотичном бегстве подразделений ВСУ из Авдеевки. Такими кадрами поделилось Минобороны РФ. «По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников», – отметили в ведомстве.

    По данным Минобороны, лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику. Но самое главное – украинские военные бросили своих раненых. В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Как сообщили в оперативных службах ДНР, вывезено уже свыше 20 раненых бойцов ВСУ.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, а потери ВСУ за последние сутки – более 1,5 тыс. солдат, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение этого населенного пункта войдет в историю современных войн.

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    20 февраля 2024, 08:28 • Новости дня
    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Помимо регионов, вернувшихся в состав России за последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он назвал эти регионы «абсолютной Россией», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Сальдо перечислил регионы, которые неразрывно исторически связаны с Россией. Это, по его словам, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

    Киев, напомнил он, – это мать городов русских. Не украинских, обратил внимание Сальдо.

    К Киевской области, продолжил губернатор, «плотно прилегают» Житомирская и Винницкая области.

    «В общем – до границы 1939 года как минимум», – заключил Сальдо.

    Сальдо заявлял ранее, что демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

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    Спасти отношения Москвы и Еревана сможет каждый армянин

    Никол Пашинян продолжает курс на ухудшение отношений с Россией. На этот раз премьер закавказской республики заявил о нежелании считать Армению союзником России в вопросе конфликта на Украине. Чем мотивированы подобные заявления, как на подобные выпады со стороны Пашиняна реагировать России и что могут сделать в Армении, чтобы остановить антироссийскую политику своего премьера? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

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