Советник главы ДНР Гагин: Позиции ВСУ после Авдеевки падут, «как домино»

Tекст: Алексей Дегтярев

Он пояснил, что это произойдет, поскольку киевский режим сделал слишком большие ставки на Авдеевский укрепрайон, передает РИА «Новости».

По мнению Гагина, исход кампании уже ясен, это «вопрос времени», и оппоненты России уже думают, что будет после ее победы, взвешивая финансовые и репутационные риски. Украинское руководство начало чаще проверять готовность личных самолетов «на предмет того, чтобы покинуть страну».

Украинский народ все чаще начинает задавать вопросы собственному правительству, все чаще проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации и т. д. На Украине тысячи пропавших без вести, повальная бедность и произвол властей, подчеркнул Гагин.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как успех в Авдеевке даст российским войскам преимущества на других участках фронта.