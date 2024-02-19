Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
В ДНР прогнозируют осыпание позиций ВСУ «как домино» после Авдеевки
Советник главы ДНР Гагин: Позиции ВСУ после Авдеевки падут, «как домино»
Украинские позиции после освобождения Авдеевки могут «посыпаться, как домино», заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
Он пояснил, что это произойдет, поскольку киевский режим сделал слишком большие ставки на Авдеевский укрепрайон, передает РИА «Новости».
По мнению Гагина, исход кампании уже ясен, это «вопрос времени», и оппоненты России уже думают, что будет после ее победы, взвешивая финансовые и репутационные риски. Украинское руководство начало чаще проверять готовность личных самолетов «на предмет того, чтобы покинуть страну».
Украинский народ все чаще начинает задавать вопросы собственному правительству, все чаще проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации и т. д. На Украине тысячи пропавших без вести, повальная бедность и произвол властей, подчеркнул Гагин.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как успех в Авдеевке даст российским войскам преимущества на других участках фронта.