Глава ДНР Пушилин заявил, что спасение Авдеевки улучшило качество гражданских ж/д перевозок в ДНР

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ж/д вокзал Донецка теперь можно задействовать дополнительно, передает ТАСС.

Пушилин заметил, что некоторые риски все же сохраняются, однако не такие серьезные, как в ситуации, когда Авдеевка была под контролем ВСУ.

В заключение глава ДНР добавил, что будет улучшена и ситуация с гражданскими перевозками пассажиров и грузов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

