Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
В Лобне ввели режим оповещения о ЧС
В Подмосковной Лобне начали эвакуацию и ввели режим оповещения жителей о ЧС
Режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях введен в подмосковном городе Лобня Московской области. Жители ряда домов в микрорайоне Центральный эвакуированы, сообщила глава городского округа Анна Кротова.
Она уточнила, что силовики проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне.
Эвакуированы дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты школах №3 и №5, передает ТАСС.
Кротова призвала жителей сохранять спокойствие и выполнять указания спецслужб.
По данным RT, эвакуация в Лобне проводится из-за автомобиля, в котором, предположительно, может находиться взрывчатка.