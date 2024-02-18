У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Минобороны начало готовить списки на награждение бойцов за взятие Авдеевки
Песков сообщил о подготовке Минобороны списков на награждение бойцов за взятие Авдеевки
Министерство обороны России готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки, все герои будут отмечены, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что списки о награждении отличившихся героев во время взятия Авдеевки готовятся в Министерстве обороны России.Он уточнил, что в списки войдут в том числе доблестные летчики и бойцы из всех подразделений, которые участвовали в операции по освобождению Авдеевки, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, несмотря на то, что в телеграмме, которую Путин направил командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, летчики не были упомянуты, глава государства особо отмечает летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успех в Авдеевке.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.
Путин поздравил российских военных с освобождением города.
В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: 30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии, 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии, первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады. Кроме того, отмечены успехи 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса, шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.