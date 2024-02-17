Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Правительство упростило условия программы переселения для репатриантов
Правительство России упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, репатриантам для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, который считается достаточным для общения.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с МИД и Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до 1 июля разработать предложения по защите прав соотечественников за рубежом.