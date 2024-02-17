Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники после снятия запрета на поставку бананов в Россию

Tекст: Денис Тельманов

«Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – сказал Спринчан РИА «Новости».



Он подчеркнул, что с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне.

Посол и президент подробно обсудили «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». При этом он отметил, что формально об отмене решения о поставках российского вооружения в США будет объявлено в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.

31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».







