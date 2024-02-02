  • Новость часаИз-за аварии на ТЭЦ жители Бишкека остались без горячей воды и отопления
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гаага опровергла ключевой миф Украины про Донбасс
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета
    Против коллекторов впервые возбудили дело по новой статье УК
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    Российский военный сбил дрон ВСУ палкой (видео)
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    88 комментариев
    2 февраля 2024, 08:51 • Новости дня

    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

    Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику.

    Спикер МИД отметила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне, передает РИА «Новости».

    Захарова при этом выразила сомнения в том, что американцы предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на, «как его называют в Эквадоре», «металлолом».

    Она подчеркнула, что такое решение принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

    Коментарии (70)
    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

    Коментарии (53)
    31 января 2024, 06:17 • Новости дня
    Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

    Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

    Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»
    @ Кадр из видео Минобороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу осмотрел производство и ремонт самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и «Коалиция-СВ» на заводе «Уралтрансмаш».

    В ходе осмотра цехов генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.

    Отмечается, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».

    При этом Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

    По словам министра, эти машины уже должны «работать по полной программе» еще с 2023 года.

    «А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», – сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

    Он также потребовал в течение недели доложить, как завод планирует выходить на показатели, которые установлены поручением президента России Владимира Путина.

    «Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой, работой на поле боя», – подчеркнул министр обороны России.

    Коментарии (58)
    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

    Коментарии (28)
    31 января 2024, 00:39 • Новости дня
    Эквадор решил передать старую российскую технику США

    Эквадор передаст старую российскую технику США в качестве металлолома

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом, сообщил президент страны Даниэль Нобоа.

    «Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», – приводит РИА «Новости» слова эквадорского президента в интервью телеканалу Ecuavisa.

    При этом Нобоа подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с Россией.

    По данным агентства, в Эквадоре находится советская военная техника на общую сумму 200 млн долларов, в частности используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

    В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США.

    Посол России в Кито Владимира Спринчан заявил, что советская техника нужна не американцам, а «тем, кто умеет с ней обращаться» на Украине, напоминает РИА «Новости». При этом отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне», подчеркнул российский дипломат.


    Коментарии (11)
    1 февраля 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A

    Генерал-лейтенант Бижев: Ил-76 мог бы пережить удар MIM-104A при отсутствии повреждений топливных баков и систем управления

    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета MIM-104A применяется на американском комплексе Patriot и предназначена для поражения авиации на больших высотах. Несмотря на это, Ил-76 достаточно живуч и мог бы выстоять во время атаки при условии отсутствия повреждений баков и систем управления. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Ранее Следственный комитет России заявил, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами MIM-104A.

    «MIM-104A – это управляемая ракета класса «земля – воздух», используемая на ЗРК Patriot американского производства. Стоит на вооружении как в самих США, так и в странах НАТО. Предназначена для уничтожения воздушных судов различного назначения, в том числе транспортных самолетов. Поражает цели на больших высотах, на расстоянии около 80 км», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «По Ил-76 было выпущено две ракеты, потому что согласно правилам применения ЗРК, для уничтожения особенно важных целей необходимо использовать именно такое количество боеприпасов. Одним выстрелом можно обойтись только в том случае, если расчет убедился, что он сможет гарантированно уничтожить объект без повторного удара», – отмечает собеседник.

    «Следует отметить, что у Ил-76 были шансы выжить после атаки. Этот самолет достаточно крепок, чтобы устоять под ударом Patriot. Ракета обычно взрывается рядом с целью и поражает ее осколками. Если при этом не поражены топливные баки и системы управления, а также не погиб экипаж, то борт мог бы уцелеть», – резюмировал Бижев.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Между тем военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отмечает, что контракт на закупку таких ракет был заключен еще при президенте США Рональде Рейгане в 1986-1987 годах. «Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами – MIM-104D (PAC-2)», – подчеркнул он.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области. «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает СК.

    В оперативных службах отметили, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но и из американцев. Отмечается, что западные специалисты, включая граждан США, управляют системой и находятся на станциях наведения.

    Действия президента США Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, подчеркнула официальный спикер МИД Мария Захарова. Она отметила, что граждане Штатов должны знать, на что идут их деньги.

    Госдума, в свою очередь, приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали американских парламентариев отказаться от поддержки Украины, подчеркнув, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Коментарии (6)
    30 января 2024, 17:25 • Новости дня
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Лавров: Россия проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва изучает источник сведений о размещении ядерного оружия США в Британии. Кроме того, Россия рассматривает ядерное оружие стран натовской тройки – США, Великобритании и Франции – как единый арсенал, исходит из этого в планировании по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    Коментарии (12)
    1 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали Конгресс отказаться от поддержки киевского режима.

    Согласно документу, российские депутаты обратились к конгрессменам США «в связи с подтвержденными компетентными органами власти данными о совершении Украиной террористического акта», в результате которого был сбит российский самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских военнослужащих для заранее согласованного обмена, передает ТАСС.

    В документе также указано, что поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

    Депутаты подчеркнули, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    В заключение Госдума призвала Конгресс США осудить террористический киевский режим и отказаться от его поддержки.

    После расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

    Напомним, фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (23)
    30 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

    На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.

    Коментарии (13)
    31 января 2024, 01:29 • Новости дня
    Эксперты ООН назвали казнь в США при помощи азота пыткой

    Эксперты ООН назвали метод казни в США при помощи азота неэтичным экспериментом над человеком и призвали его к запрету

    Tекст: Денис Тельманов

    Казнь Кеннета Смита, проведенная в штате Алабама с применением азота, является пыткой и неэтичным экспериментом над человеком, заявили эксперты ООН в области прав и свобод в распространенном в Женеве заявлении.

    «Использование Кеннета Смита в Алабаме в качестве подопытного кролика для испытания нового метода казни равнозначно неэтичным экспериментам над людьми и является не чем иным, как санкционированной государством пыткой», – приводит РИА «Новости» заявление экспертов, среди которых спецдокладчик по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррис Тидболл-Бинц, а также спецдокладчик по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс.

    По словам экспертов, ранее было доказано, что такой метод казни причиняет страдания животным.

    Они напомнили США об обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах и по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

    «Ужасная казнь Кеннета Юджина Смита является суровым напоминанием о варварской природе смертной казни и важным моментом для активизации призывов к ее отмене в Соединенных Штатах Америки и остальном мире», – говорится в заявлении ООН.

    Ранее сообщалось, что Смит во время казни азотом испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут. При этом смерть осужденного констатировали только почти через полчаса после появления судорог.

    Коментарии (3)
    31 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Нижегородской области системы РЭБ обезвредили два беспилотника

    Два беспилотника ВСУ обезвредили системы РЭБ в Нижегородской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два дрона Вооруженных сил Украины, двигавшиеся в сторону Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, были обезврежены системами РЭБ.

    «Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Отмечается, что аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. После перехвата дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

    При этом у обоих летательных аппаратов боевая часть при ударе о землю не сработала. Повреждений и пострадавших пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город, было сбито более шести ракет.

    Коментарии (0)
    30 января 2024, 09:09 • Новости дня
    Мотострелки создали под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до 6 км, рассказал командир бронегруппы с позывном Баркас.

    Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.

    По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.

    Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    США собрались перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая

    В минэнерго США заявили о необходимости приготовиться к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая

    США собрались перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая
    @ Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение ближайшего десятилетия США должны быть готовы перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая, заявила глава Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби.

    Хруби заявила о якобы «дестабилизирующем поведении» России. Она раскритиковала размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Хруби пожаловалась, что Москва «отвергает диалог по контролю над вооружениями с США», передает ТАСС.

    Китай, по ее словам, модернизирует и увеличивает «ядерный арсенал быстрыми темпами». Она заявила, что Пекин «внедряет новейшие технологии типа гиперзвуковых» вооружений и «технологии двойного назначения».

    В результате Стратегическое командование американских вооруженных сил и созданная по решению Конгресса США двухпартийная комиссия по стратегической расстановке средств «четко сигнализируют», что США необходимо «быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные по силам» Соединенным Штатам.

    Хруби, комментируя работы на испытательном полигоне в штате Невада, заявила, что у США «нет планов проводить взрывное ядерное испытание», но Вашингтон сохраняет готовность к проведению такого испытания.

    Напомним, СМИ со ссылкой на документы минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    Коментарии (6)
    1 февраля 2024, 03:14 • Новости дня
    В Москву прибыли 195 освобожденных из плена ВСУ российских военных

    В Москву прибыли 195 российских военных, освобожденных из плена ВСУ в ходе обмена

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет с 195 российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Бойцы пройдут медицинский осмотр, после чего их отправят на лечение, сообщает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что по данным Минобороны РФ, обмен российских военнослужащих на украинских состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ранее Минобороны России показало кадры возвращения российских военнопленных на Родину.


    Коментарии (8)
    31 января 2024, 02:37 • Новости дня
    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых

    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых и добровольную мобилизацию женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине, размещенная на сайте Верховной рады, включает норму о постановке на воинский учет ранее судимых граждан и положение о добровольной мобилизации женщин и лиц с условным сроком осуждения.

    Постановке на воинский учет будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете», – передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

    Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

    Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

    По его словам, есть случаи, когда представители военкоматов «ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы, но они не должны этого делать.

    Зеленский добавил, что попросил военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект о новых правилах мобилизации, сделать так, чтобы у военкомов не было шансов ходить по улицам и раздавать повестки.

    Коментарии (2)
    Главное
    ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем
    Десантис решил направить в Техас Национальную гвардию из Флориды
    Посольство РФ раскритиковало решение финского музея считать Репина украинцем
    Пашинян назвал границы Армении
    Вассерман назвал главный признак незаконных сережек
    Флешмоб в поддержку Валиевой набирает обороты
    Водитель спас замерзающую на мосту собаку в Новосибирске

    Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики

    МВФ неожиданно поверил в российскую экономику даже больше, чем российские ведомства. Фонд более чем вдвое повысил свой прогноз по росту нашей экономики на 2024 год, причем в самом начале года. В прошлом году МВФ не был таким оптимистичным. Что все это может значить? Подробности

    Перейти в раздел

    Украину отвергла даже Гаага

    Международный суд в Гааге, вокруг которого украинская власть выстроила культ, отверг почти все обвинения Киева в адрес Москвы, включая ключевые из них, которые касаются донбасского ополчения, прав человека в Крыму и крушения «Боинга» рейса МН17. Причем объявила об этом украинцам американка, что усилило в Киеве ощущение «зрады». Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов

    В Раду повторно внесли скандальный законопроект о мобилизации. В нем сохранилось главное нововведение по снижению призывного возраста, а также жесткие ограничения для уклонистов и выехавших граждан. В чем еще заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............