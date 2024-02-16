Эксперт назвал последствия легализации однополых браков в православной Греции

Религиовед Лункин: Легализация однополых браков в православной Греции может привести к расколу церкви

Tекст: Татьяна Косолапова

«Однополые браки и в целом гендерная политика стали своего рода пропуском в мир глобальных неолиберальных ценностей. Руководство Европейского союза (ЕС), продвигающее данную повестку, также сделало защиту сексуальных меньшинств частью общеевропейской идентичности гражданина Евросоюза и ключевым элементом европейских ценностей», – говорит Лункин.



«В Греции, как и в других государствах, сторонники неолиберальных законов рассчитывают на то, что некому будет устраивать массовые демонстрации, так как консервативных верующих достаточно мало, хотя большинство и считает себя православными или католиками. Секуляризация прошлась по всей Европе и оставила максимум 10–15% традиционных практикующих верующих, остальные «верят в душе» на основании принадлежности к народу и культуре», – поясняет собеседник.



Однако, по мнению эксперта, в дальнейшем греческое общество будет расколото: «Если государственная церковь, каковой в значительной мере и сейчас является церковь Греции, пойдет на поводу у власти и в дальнейшем, может произойти раскол внутри церкви на непримиримых противников внедрения гендерных законов и тех, кто лояльно к этому относится». Лункин отмечает, что уже сейчас в Греции есть отдельная старостильная церковь которая отказалась перейти на новый стиль.



По мнению религиоведа, легализация однополых браков в дальнейшем может быть принята и в других европейских странах, в том числе православных – как в членах ЕС, так и в тех, кто собирается стать полноправным участником этого объединения – к примеру, в Сербии при будущих сменах правительственного курса. Одной из следующих стран может стать Украина, полагает собеседник. Он напоминает, что глава государства Владимир Зеленский уже подписал, несмотря на протесты верующих, Стамбульскую конвенцию, где прописано многообразие гендеров, а также заявлял о допустимости регистрации партнерских союзов, эвфемизма для однополых браков.



«Гендерное законодательство может быть использовано как оружие для раскола православного общества и дальнейшего давления на УПЦ, так как в глазах киевских политиков ослабление традиционалистов и сторонников восточноукраинской идентичности, тесно связанной с Россией, это верный путь в западный клуб. Это пропуск в ЕС, «европейскую семью», многогендерную и разрушительную для традиционного образа жизни и консервативных ценностей, которые на европейском направлении мешают Западу построить мир без России», – заключил Лункин.

Ранее в Греции прошли массовые митинги против легализации однополых браков и усыновления ими детей. Также против принятия данного закона единогласно выступил Священный Синод Элладской православной церкви. Священнослужители заявили, что «гомосексуальность – это отклонение от закона Божьего». Однако Греция все равно стала первой в мире православной страной, которая узаконила однополые браки и усыновления детей однополыми парами. – парламент страны принял соответствующий закон.

Зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук назвал данное решение трагическим событием для Греции и для Элладской церкви.

