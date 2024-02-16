Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков

Парламент Греции принял закон о легализации браков однополых пар и усыновление ими детей

Tекст: Денис Тельманов

На голосовании присутствовало 254 депутата из 300, за принятие закона проголосовали 176 из них, против – 76, двое воздержались, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Отмечается, что закон поддержали парламентарии от пяти партий – «Новая демократия», Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс, ПАСОК – Движение перемен, «Курс свободы» и «Новые левые».

Против были представители четырех – Компартии Греции (КПГ), «Эллиники лиси» («Греческое решение»), «Спартиатес» («Спартанцы») и Демократического патриотического движения – Победа («Ники»).



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед началом голосования заявил, что нововведение сделает жизнь граждан страны лучше, не отнимая при этом ничего у абсолютного большинства людей.

При этом у обоих родителей в однополых парах появится возможность забирать детей из школы, сопровождать в больницу и путешествовать.

«Мы ликвидируем этот пробел, позволяя каждому, если он того пожелает, официально скрепить свои отношения церемонией в мэрии, как это делают гетеросексуальные пары», – отметил Мицотакис.

При этом Священный Синод Элладской православной церкви единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей, заявив что «гомосексуальность – это отклонение от закона Божьего».

Ранее сообщалось, что в Греции прошли массовые митинги против однополых браков. На митинг на центральной афинской площади Синтагма, по оценкам полиции, вышли около 4 тыс. человек. Толпа скандировала «Руки прочь от детей».