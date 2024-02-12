В Греции прошли массовые митинги против однополых браков

Tекст: Ольга Никитина

На митинг на центральной афинской площади Синтагма, по оценкам полиции, вышли около 4 тыс. человек. Они размахивали греческими флагами, демонстрировали кресты и транспаранты с осуждением «однополого отцовства», пишет The Greek City Times.

Толпа скандировала «Руки прочь от детей», выражая свое решительное несогласие с обсуждаемыми реформами. На плакатах было написано: «Мы говорим «нет» радикальному законопроекту об однополых браках и деторождении».

Участниками акции протеста были в том числе священники в рясах.

В парке напротив парламента Греции установили трибуну для выступающих, которые призывали страну «вернуться к своим христианским корням и традициям». Ораторы заявляли, что греческим патриотам нужно готовиться к борьбе с теми, кто хочет разрушить традиционную семью и расколоть страну.

«Скажем мощное «нет» правительству, которое пытается совершить преступление по отношению к греческой семье!» – передает ТАСС содержание речей участников акции протеста.

Организаторами акции выступил ряд местных православных организаций. На митинге также присутствовали представители некоторых политических партий.

Массовые митинги против однополых браков также прошли в воскресенье в Салониках и Патрах.

Ранее греческий премьер Кириакос Мицотакис заявлял, что законопроект о равенстве в гражданском браке является «важным шагом, направленным на достижение равенства всех граждан». Он утверждает, что соответствующий проект закона якобы направлен на «защиту детей», уже проживающих с родителями одного пола.

При этом Священный Синод Элладской православной церкви единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Священнослужители заявили, что «гомосексуальность – это отклонение от закона Божьего».