Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
РПЦ отреагировала на легализацию однополых браков в Греции
РПЦ назвала трагическим событием легализацию однополых браков в Греции
Легализация однополых браков в Греции является для страны и для Элладской церкви трагическим событием, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
По его словам, Элладская церковь при ее государственном статусе оказалась неспособна консолидировать свою паству, «для того чтобы предотвратить это демонстративное попрание традиционных нравственных устоев», передает ТАСС.
Якимчук добавил, что признаки духовной деградации в Греции появились несколькими годами раньше, когда была создана раскольническая так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).
В 2018 году многие греческие иерархи и священнослужители «из узких националистических соображений закрыли глаза на попрание церковных канонов Константинопольским патриархатом, а после признали и вошли в церковное общение с лицами, кощунственно выдающими себя за епископов, но никогда таковыми не являвшимися, заявил Якимчук.
После под различными надуманными предлогами в Элладской церкви начали преследовать тех, кто отстаивал каноническую правду.
Сейчас вполне закономерно, что православные в Греции оказались бессильными перед лицом мировых безбожных сил, заключил Якимчук.
Напомним, греческий парламент принял закон о легализации браков однополых пар и усыновление ими детей, таким образом, Греция стала первой православной страной, разрешивший такие союзы.