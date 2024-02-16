Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?12 комментариев
MWM: Российские танки Т-80 превосходят американские Abrams
Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine.
Издание пишет, что российский танк Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом еще и располагает пушкой более крупного калибра, передает РИА «Новости».
Кроме того, в публикации отмечается, что у Т-80БВМ – мощный газотурбинный двигатель, благодаря чему он обладает хорошей проходимостью в экстремальных климатических условиях. В материале также подчеркивается, что Россия с начала СВО модернизировала значительное количество военной техники.
Ранее Military Watch Magazine сравнил Т-80БВМ с немецкими танками Leopard в зоне специальной военной операции. Командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.