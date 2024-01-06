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MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО
Модернизированные Т-80БВМ превзошли немецкие Leopard в зоне специальной военной операции в проходимости в трудной местности, утверждает Military Watch Magazine.
Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».
Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.
У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.
Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.