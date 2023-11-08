По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.13 комментариев
Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации
Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации
Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».
«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».
Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».
Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.