Выборы-2024: Участие в голосовании – щит от повторения катастрофы 100-летней давности

Депутат Госдумы Иванинский: Наше участие в выборах – щит от повторения катастрофы 100-летней давности

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В выборах важно участие каждого россиянина – независимо от политических предпочтений. Настоящая, работающая демократия, зрелость общества и политической системы – вот достижения государства, маркером которых является участие граждан в электоральных процессах», – пояснил Олег Иванинский, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Как депутат, занимающийся теорией государства и права, могу сказать: в экспертных дискурсах есть такая концепция, которая утверждает: если на выборах демонстрируется невысокая явка, значит людей устраивает та политическая реальность, в которой они живут. И, может быть, такое учение имело бы право на жизнь, но не сейчас, когда Россия в ходе СВО ведет борьбу за свое существование. Сейчас особая ситуация, и мы должны показать всем другим странам именно поддержку происходящих у нас политических процессов», – заметил депутат.

«Всем нам важно сохранить нынешний уровень жизни в стране, а также не допустить возврата к событиям столетней давности, таких как нищета, голод, социальной и политической яме. К слову, именно участие граждан в выборах является лучшим способом содействия, чтобы упрочить стабильность нашей политической системы. Это щит от повторения катастрофы, например, 100-летней давности», – добавил спикер.

«Я был недавно на одном нашем сибирском оборонном заводе. И при мне директор обратился к своим сотрудникам, рабочим и инженерам, сказав, что мы должны продолжать единение российского общества. А участие в выборах – один из самых значительных вкладов в эту консолидацию. Это важно на фоне рушащихся устоев международной политической архитектуры, радикального изменения системных, ценностных факторов в ряде стран», – подчеркнул собеседник.

«Я с радостью вспоминаю свои первые выборы в Новосибирске в начале 1980-х годов, запускавшиеся тогда политические процессы и активизацию общественных движений, партийные дискуссии. Мы – молодые, 18-летние – увидели тогда, как близки нам эти процессы, поэтому и загорелись политикой, которой я занимаюсь всю жизнь, параллельно работая врачом», – рассказал парламентарий.

«Собственно, те молодые люди, кто в марте впервые пойдет на выборы, находятся в похожем положении – только теперь тектонические изменения в политике происходят уже на международном уровне», – добавил Иванинский.