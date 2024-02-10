Политолог Минченко: Результат Владимира Путина на выборах будет выше его рейтинга

Tекст: Андрей Резчиков

«В сумме все четыре кандидата, по данным ВЦИОМ, набирают 88%. В игре еще 12%, которые каким-то образом должны быть распределены между кандидатами. Результат Владимира Путина подрастет до процентов 80, а остальные 7% должны распределиться между кандидатами второй лиги», – заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко газете ВЗГЛЯД.

«Неожиданный взлет Даванкова, у которого был процент, а теперь пять, связан с запросом на умеренную альтернативу, а не антипутинскую. Борьба идет за повестку следующего президентского срока Путина. В этом смысле жесткий сталинизм Харитонова, наступательная внешнеполитическая риторика Слуцкого дают простор для Даванкова, который говорит о развитии, прогрессе, новых технологиях, – продолжил собеседник. – Даванков ориентирован на молодежь и ведет доброжелательную кампанию. Он против агрессии, выяснения отношений и охоты на ведьм. Он предлагает заводить друзей, а не искать врагов. Для жителей больших городов и молодежи эта риторика близка».

Эксперт подчеркивает, что стилистически «Даванков отличается от всех других кандидатов второй лиги». «Харитонов и Слуцкий выглядят как партийные начальники, а Даванков – как жителей крупного города, а с учетом того, что он молод, то здесь можно говорить о поколенческой солидарности», – добавил спикер.

Минченко считает, что Слуцкий не ведет классическую для ЛДПР кампанию. «Классическая для ЛДПР кампания строится на образе Владимира Вольфовича Жириновского, что достаточно сложно делать в условиях, когда Владимира Вольфовича нет с нами два года. Но основная идея ЛДПР – дело Жириновского живо. В этом смысле происходит опора на умерших вождей: Слуцкий на Жириновского, а Харитонов на Ленина, он ориентирован на классический сталинистский электорат», – указал специалист.

В субботу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о декларируемой явке на предстоящих выборах и электоральные рейтинги кандидатов в президенты.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в них стали бы участвовать 76% обладающих правом избирательного голоса россиян. Из числа готовых проголосовать, 75% заявили о поддержке кандидатуры Владимира Путина (самовыдвижение).

За Владислава Даванкова от партии «Новые люди» готовы голосовать 5% россиян, кандидаты от КПРФ и ЛДПР Николай Харитонов и Леонид Слуцкий набрали бы по 4%.

Опрос проводился 8 февраля по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.