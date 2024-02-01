В Госдуме призвали МОК применить санкции к Олимпийскому комитету Латвии

Tекст: Дарья Григоренко

Журова назвала закон о спорте Латвии «абсолютно дискриминационным», который вредит своим же спортсменам. Она призвала МОК лишить Олимпийский комитет Латвии статуса аккредитованного члена. Поскольку, по ее словам, это прямое вмешательство государства в деятельность общественных организаций, что, в свою очередь, является нарушением Олимпийской хартии, передает ТАСС.

Ранее Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным Латвии запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

В январе ISU лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. В итоге россияне сместились на третье место, получив бронзу. Серебро досталось Японии, а новыми олимпийскими чемпионами стали фигуристы из США.

Напомним, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Париже. Старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России до Олимпийских игр.