Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным роспуск парламента во Франции

Гроссмейстер Дубов объяснил, что проспал партию на чемпионате мира из-за джетлага

Tекст: Валерия Городецкая

Дубов не смог принять участие в одной из партий на чемпионате мира по блицу, который проходил в США, передает «Комсомольская правда». Причиной стал джетлаг, с которым шахматист не смог справиться.

В интервью Take Take Take Дубов признался, что это был его первый турнир в США, и он не сумел адаптироваться к смене часовых поясов.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода на 200 долларов.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.