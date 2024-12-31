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Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным роспуск парламента во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным свое решение о роспуске Национального собрания, что привело к большей политической нестабильности, и выразил надежду на формирование парламентского большинства для нормализации управления страной.
Макрон в своем новогоднем обращении признал, что роспуск Национального собрания не решил политический кризис, а наоборот, усугубил его, передает ТАСС.
Эмманюэль Макрон отметил, что хотя целью роспуска было восстановление ясности и избежание застоя, это решение привело к большей нестабильности во Франции. Он взял на себя полную ответственность за происходящее и выразил надежду на формирование парламентского большинства для стабильного управления страной.
Президент подчеркнул, что парламент, несмотря на сложности, продолжает представлять страну во всем ее многообразии. Он надеется на достижение компромиссов и принятие важных решений в 2025 году для улучшения жизни французов. Это, по его мнению, должно поспособствовать восстановлению стабильности и принятию бюджета на следующий год.
Ранее Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после поражения коалиции на выборах в Европарламент. В результате выборов большинство мест получила левая коалиция, но ни одна из партий не добилась устойчивого большинства. Новое правительство под руководством Мишеля Барнье было отправлено в отставку. Теперь перед новым правительством во главе с Франсуа Байру стоит задача найти компромиссы для принятия бюджета и избежать вотума недоверия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в парламенте Франции выразила недовольство новым правительством премьер-министра Франсуа Байру, и лидер фракции «Неподчинившаяся Франция – Новый народный фронт» Матильда Пано пригрозила вынести кабмину вотум недоверия.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре утвердил состав нового правительства, сохранив Жан-Ноэля Барро главой МИД и Себастьяна Лекорню во главе Минобороны, несмотря на намерения премьера их сменить.
Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция может столкнуться с необходимостью досрочных президентских выборов из-за политической нестабильности и утраты влияния президента Эммануэля Макрона.