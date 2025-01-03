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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    31 комментарий
    3 января 2025, 22:04 • Новости дня

    В Махачкале восстановили теплоснабжение после взрыва в котельной

    Специалисты восстановили теплоснабжение 11 домов в Махачкале после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    В Махачкале специалисты полностью восстановили тепло- и водоснабжение 11 многоквартирных домов после взрыва в котельной, который привел к временной приостановке подачи тепла.

    Как передает ТАСС, теплоснабжение 11 многоквартирных домов в Махачкале было восстановлено после взрыва в котельной. В результате инцидента жители временно остались без тепла и воды. Прокуратура республики начала проверку по факту происшествия.

    По словам представителей Единого оператора, «горячее водоснабжение и теплоснабжение полностью восстановлено, котельная работает в штатном режиме». Жители благодарны за терпение и понимание в сложившейся ситуации. В сообщении также отмечено, что угрозы для жителей нет, и ситуация находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический кризис в Приднестровье привел к отключению тепла и газа в 1,5 тыс. многоэтажек и 72 тыс. частных домов. В Куйбышевском районе Самары произошел взрыв в котельной пятиэтажного дома, в результате чего пострадали три человека и были повреждены шесть квартир.

    Котельная в Таганроге получила повреждения после ракетной атаки, что оставило без тепла жителей 27 многоквартирных домов, но специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню.

    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой.

    «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье на ореховском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости». Населенный пункт находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    2 января 2025, 21:05 • Новости дня
    В Молдавии предложили запретить работу российских авиакомпаний

    Министерство инфраструктуры Молдавии предложило запретить работу российских авиакомпаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство инфраструктуры Молдавии предложило ввести запрет на работу авиакомпаний из России и Армении для соответствия законодательству Евросоюза.

    Ведомство предложило запретить работу авиакомпаний из более чем 20 стран, включая Россию и Армению, передает РИА «Новости». Этот шаг направлен на приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС, пояснили в министерстве. В список также вошли Афганистан, Киргизия, Танзания, Конго, Иран, Ливия и Судан.

    Среди российских авиакомпаний, подпадающих под запрет, числятся «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Авиакомпания Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «СКОЛ» и «Ю-тэйр».

    Также в список вошла FlyOne Armenia, которая является частью группы компаний, включающей молдавскую FlyOne. Общественное обсуждение проекта продлится до 9 января, после чего будут вынесены окончательные решения по запрету.

    В октябре центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты референдума, на котором большинство избирателей поддержали вступление республики в Евросоюз.

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    1 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.

    С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.

    Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.

    Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    1 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на алкоголь и табак в России выросли с нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальная розничная цена на водку в России увеличилась до 349 рублей за пол-литра, а на коньяк до 651 рубля, следует из приказа Минфина.

    В соответствии с документом, стоимость водки увеличилась с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Минимальная цена коньяка в рознице повысилась с 556 до 651 рубля, а стоимость бренди и других видов алкоголя из дистиллятов – с 403 до 472 рублей.

    Министерство финансов также установило минимальные цены на оптовую закупку алкогольных напитков. При закупке у производителей пол-литра водки стоит 287 рублей, коньяка – 500 рублей, а бренди и иных напитков – 364 рубля. При закупке через торговые организации минимальная цена на 0,5 литра водки составляет 299 рублей, коньяка – 527 рублей, а для прочих видов алкоголя – 383 рубля.

    С 1 января 2025 года в России начали действовать также новые минимальные цены на табачную и никотинсодержащую продукцию. Единая минимальная цена на табачную продукцию выросла с 129 до 135 рублей. Минимальная цена на 1 грамм продукции с нагреваемым табаком составила 22 рубля, а на 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина увеличилась до 80 рублей.

    Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку в июле прошлого года.

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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    2 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии

    Политолог Андриевский: Остановка транзита российского газа может изменить политический ландшафт Молдавии

    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Молдавия, ни Приднестровье еще не нашли полноценного выхода из энергетического кризиса, спровоцированного остановкой транзита российского газа. Между тем текущая ситуация может быть чревата даже веерными отключениями электричества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее Украина прекратила транзит российского газа в Европу.

    «Граждане Молдавии, конечно, переживают из-за остановки Украиной транзита российского газа. В обществе имеется чувство неопределенности. До сих пор нет четкого понимания, как именно может выглядеть энергетическая система страны в обновленных условиях. Однако паники по этому поводу удается избегать», – сказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

    «Собственных запасов газа республике может хватить до конца марта. Кроме того, в экстренном порядке были увеличены поставки электричества из Румынии. Будет закупаться энергия и с Украины. Данный способ позволит удерживать стабильность в ночной период. Тем не менее меры по экономии в Молдавии уже начали осуществляться», – отмечает он.

    «В домах высотой до пяти–девяти этажей отключают лифты. Новогодняя иллюминация не работает, как и рекламные баннеры. В дома электричество поступать продолжает. Уличные фонари также функционируют. На данный момент, таким образом, больших проблем с точки зрения повседневного быта в республике нет», – акцентирует собеседник.

    «Что касается Приднестровья, то здесь ситуация гораздо сложнее. Здесь энергетическая безопасность практически полностью держалась за счет поставок российского газа. Непризнанная республика даже поставляла данное топливо на территорию Молдавии, обеспечивая около 30% потребностей государства», – говорит эксперт.

    «Сейчас же Приднестровье фактически осталось без главного источника энергоресурсов. В регионе уже начались проблемы с отоплением. Без тепла остались жилые дома, государственные и образовательные учреждения. Местная администрация пустила в расход накопленные ранее запасы угля, но хватит их ненадолго», – рассуждает он.

    «По разным подсчетам, непризнанная республика может продержаться в подобном режиме до 20–30 января. Разумеется, статус импортера электричества Приднестровье потеряет. Освещение в городах пока поддерживается. Граждане на ситуацию не жалуются, но в ближайшее время все может радикально измениться», – считает собеседник.

    «В этом регионе, как и в Молдавии, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Не исключаю, что через полторы-две недели Кишиневу придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Население к этому морально готово. Однако проблему необходимо решать. Кое-какие выходы в экспертном сообществе уже обозначаются», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что ЕС нарастит поставки газа в Молдавию с перспективой дальнейшей закупки топлива Приднестровьем. Это могло бы исправить ситуацию. Может произойти и активизация поставок через «Турецкий поток». Оба исхода способны повлиять на грядущие парламентские выборы в стране», – рассказывает собеседник.

    «Если Россия решит увеличить поставки газа с помощью южной инфраструктуры, одобрение кандидатов, поддерживающих теплые отношения с Москвой, может увеличиться. Если же нарастающий кризис урегулирует Европа, то влияние прозападных политиков также увеличится. Однако точное развитие событий предугадать сложно», – заключил Андриевский.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева создало колоссальные проблемы для Молдавии и Приднестровья. Так, в непризнанной республике уже отключили централизованное отопление. В настоящий момент тепло подается только в учреждения здравоохранительной системы. Кроме того, подача газа в жилые дома также приостановлена.

    По словам министра экономического развития Приднестровья Сергея Оболоника, в регионе будет сохраняться возможность использования топлива примерно до 20 января. Он рассказал, что в трубопроводе осталось некоторое количество российского газа, который можно использовать для обеспечения потребностей учреждений социальной направленности. Обучение в школах перейдет на дистанционный формат.

    Между тем расположенная в республике ГРЭС перешла на уголь. Имеющегося запаса, по подсчетам властей, должно хватить на 50–52 дня. Что касается Молдавии, то стране удалось «закрыть» потребности в электричества за счет Румынии. Отмечается, что Бухарест сможет обеспечить до 62% энергии.

    Также в государстве увеличили квоты на импорт электричества из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о реакции европейских властей на решение Украины прекратить транзит газа.

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    2 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин подписал первые документы в новом году
    Путин подписал первые документы в новом году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы, они размещены на официальном портале правовой информации.

    Путин подписал первые в этом году документы, они датированы сегодняшним числом и размещены на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первое распоряжение в новом году незначительно корректирует состав коллегии Министерства иностранных дел России. В первом указе президента в текущем году внесены изменения в положение о Следственном комитете. Теперь глава Следственного комитета имеет полномочия на учреждение официальных геральдических знаков ведомства, а также может определять порядок их изготовления и использования.

    Напомним, Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения, а также поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, поблагодарив военнослужащих за их службу.

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    2 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов
    Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.

    В ведомстве отметили, что это значительно меньше первоначальной оценки, которая была дана со слов капитанов танкеров, передает ТАСС.

    Инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с тяжелым топочным мазутом марки М100, добавили в министерстве. Основным способом устранения последствий является сбор мазута с береговой линии, когда его выбрасывает на прибрежную зону.

    Напомним, с пляжей Анапы и Темрюкского района на хранение вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка, и более половины оказалось на временной площадке в Воскресенском. Площадка временного хранения загрязненного мазутом песка в хуторе Воскресенском Краснодарского края теперь работает круглосуточно, чтобы справиться с большим объемом поступающего материала после аварии с танкерами. В Крыму на фоне ЧП с танкерами было выявлено два участка загрязнения нефтепродуктами, работы по очистке ведут 150 человек.

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    2 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Сбивший пешехода грузовик перевернулся и перекрыл трассу в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль Mercedes сбил пешехода и перевернулся, что привело к ограничению движения на дороге.

    На 29 километре Дмитровского шоссе в Подмосковье произошла авария с участием грузового автомобиля Mercedes, который сбил пешехода и перевернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Московской области. В результате инцидента движение на этом участке трассы было ограничено.

    Собеседник агентства сообщил, что состояние пострадавшего пешехода уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в Красногорске на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, перевозившего пиротехнические изделия, а в Лефортовском тоннеле Москвы водитель попавшего в ДТП Lexus стал жертвой наезда автомобиля Volvo, когда вышел на проезжую часть для установки аварийного знака.

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    1 января 2025, 11:58 • Новости дня
    В России изменились правила уплаты налогов и штрафов

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.

    С нового года в России вступает в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает РИА «Новости». Для дохода до 2,4 млн рублей ставка останется прежней – 13%. Если доход составляет от 2,4 до 5 млн рублей, ставка составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а для дохода более 50 млн рублей – 22%. Для участников СВО и работников Крайнего Севера ставка 13% будет применяться до дохода в 5 миллионов рублей.

    Для доходов от дивидендов и процентов по вкладам ставка будет составлять 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% при превышении этой суммы. Для нерезидентов установлена ставка 15%.

    Кроме того, существенно увеличиваются штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Минимальный штраф за превышение скорости теперь составит 750 рублей, тогда как раньше он был 500 рублей. Максимальный штраф за те же нарушения увеличен до 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. За непристегнутый ремень безопасности штраф составит 1,5 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей. За проезд на красный свет предусмотрен аналогичный штраф, а за повторное нарушение – 7,5 тыс. рублей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения штраф увеличен до 45 тыс. рублей с прежних 30 тыс.

    Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки штраф составит 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. За повторную езду без ОСАГО штраф увеличится с 800 до 3-5 тыс. рублей.

    Срок действия скидки на уплату штрафов увеличивается с 20 до 30 дней, но размер сокращается с 50% до 25%.

    Напомним, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.

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    1 января 2025, 13:33 • Новости дня
    Сертификаты безопасности части карт Visa и Mastercard истекли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    С нового года у части карт Visa и Mastercard в России перестали действовать сертификаты безопасности, что может привести к сбоям в работе на некоторых терминалах и банкоматах.

    Операции по картам продолжатся благодаря подготовке, организованной Банком России и НСПК, передает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

    Представитель НСПК сообщил, что банки получили указания по техническим доработкам для продолжения работы карт с истекшими сертификатами. Большинство банков уже реализовали эти рекомендации. Однако менее 1% терминальной сети может проигнорировать такие карты, что будет решаться настройками или заменой устройств.

    Согласно данным ВТБ и Сбербанка, ситуация затронет не более 1% карт. ВТБ настроил процессы так, чтобы избежать сбоев, а Сбербанк заявил, что клиенты не ощутят изменений. Некоторые банки, например, «Зенит», предлагают перевыпуск карт на основе системы «Мир». ОТП Банк и Почта Банк заявили об отсутствии подобной проблемы.

    Ранее истечением срока действия сертификатов занимались платежные системы, но сейчас это делают банки. Некоторые карты могут не подходить для отложенной оплаты, однако эксперты отмечают, что заменяемость схемы шифрования минимизирует риски.

    Ранее сообщалось, что часть терминалов с января могут перестать принимать карты MasterCard и Visa.

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