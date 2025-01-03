Энергетический кризис оставил без тепла 1,5 тыс. домов в Приднестровье

Tекст: Ольга Иванова

Энергетический кризис в Приднестровье оставил без отопления полторы тысячи многоэтажек и семьдесят две тысячи частных домов, об этом сообщает ТАСС. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский призвал жителей обращаться за помощью к властям, если они не могут справиться самостоятельно.

«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных. Два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива. Безвыходных ситуаций нет. Не получается справиться самостоятельно – обращайтесь за помощью», – отметил Красносельский.

Красносельский отметил, что на горячую линию, открытую властями из-за кризиса, поступило около двух тысяч звонков. Основные вопросы касаются дров: таких обращений было 836. Специалисты на связи, чтобы предложить решения и оказать помощь. В экстренных случаях выезжают спасатели.

Кроме того, в каждом районе открыты пункты реализации твердого топлива. Гражданам, которые не могут позволить себе дрова, их доставляют бесплатно. Пожилых людей без поддержки родных размещают в больницах и санаториях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.