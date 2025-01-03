Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Энергетический кризис оставил без тепла 1,5 тыс. домов в Приднестровье
В Приднестровье энергетический кризис привел к отключению тепла и газа в 1,5 тыс. многоэтажек и 72 тыс. частных домов, вынуждая власти искать альтернативные решения.
Энергетический кризис в Приднестровье оставил без отопления полторы тысячи многоэтажек и семьдесят две тысячи частных домов, об этом сообщает ТАСС. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский призвал жителей обращаться за помощью к властям, если они не могут справиться самостоятельно.
«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных. Два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива. Безвыходных ситуаций нет. Не получается справиться самостоятельно – обращайтесь за помощью», – отметил Красносельский.
Красносельский отметил, что на горячую линию, открытую властями из-за кризиса, поступило около двух тысяч звонков. Основные вопросы касаются дров: таких обращений было 836. Специалисты на связи, чтобы предложить решения и оказать помощь. В экстренных случаях выезжают спасатели.
Кроме того, в каждом районе открыты пункты реализации твердого топлива. Гражданам, которые не могут позволить себе дрова, их доставляют бесплатно. Пожилых людей без поддержки родных размещают в больницах и санаториях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.