Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Джонсон переизбран спикером Палаты представителей США
Майк Джонсон переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США
Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США, получив поддержку большинства членов нового состава.
Как передает ТАСС, Майк Джонсон, представитель Республиканской партии из штата Луизиана, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. В результате первого тура голосования он заручился поддержкой 218 членов нового, 119-го созыва Конгресса.
Изначально трое республиканцев поддержали других кандидатов. Однако после кратких закрытых консультаций они изменили свою позицию в пользу Джонсона. Ранее газета The Hill предполагала, что Джонсон мог бы потерять пост из-за отсутствия поддержки от избранного президента Дональда Трампа. Однако Трамп позже подтвердил свою полную поддержку Джонсона.
На всеобщих выборах 5 ноября 2024 года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, сохраняя контроль над нижней палатой. Однако после сложения полномочий Мэттом Гетцем, у республиканцев осталось 219 законодателей. В Сенате республиканцы также получили большинство, а Дональд Трамп победил Камалу Харрис, став президентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер палаты представителей США Майк Джонсон может лишиться поста из-за угрозы потери поддержки однопартийцев-республиканцев, вызванной резолюцией о временном финансировании правительства. Республиканцы столкнулись с проблемами при выборе спикеров Палаты представителей с начала 2023 года и уже отправили одного из них в отставку. Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответствии с их гендерной идентичностью.