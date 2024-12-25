Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.2 комментария
Спикер Палаты представителей США Джонсон оказался под угрозой отстранения
Daily Caller узнал об угрозе потери Джонсоном поста спикера Палаты представителей США из-за разногласий с Трампом
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон оказался под угрозой потери поддержки однопартийцев-республиканцев перед голосованием в январе из-за резолюции о временном финансировании правительства, он может лишиться поста, сообщает Daily Caller. Отметим, что республиканцы сталкиваются с проблемами при выборе спикеров Палаты представителей с начала 2023 года и уже отправили одного из них в отставку.
Как пишет Daily Caller, республиканские конгрессмены на условиях анонимности выразили сомнения в его способности сохранить пост спикера на выборах, передает РИА «Новости».
Один из республиканцев заявил: «Катастрофическое обращение Майка Джонсона с резолюцией о продолжении работы правительства, без сомнения, поставило под угрозу будущее его позиции спикера». Конгрессмены обсуждают, стоит ли поддерживать Джонсона, когда начнет работу 119-й Конгресс США.
Положение Джонсона усугубляется зависимостью от поддержки избранного президента Дональда Трампа. Один из анонимных законодателей отметил, что, по его мнению, Джонсон не сможет изменить ситуацию до выборов спикера. «Он такая же хромая утка, как и Джо Байден», – сказала конгрессмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. А днем ранее конгрессмены отклонили предыдущую версию законопроекта, включавшую предложение о повышении потолка госдолга США, на котором настаивал Трамп.
В марте республиканцы уже предлагали отстранить Джонсона от должности спикера нижней палаты американского законодательного органа. Тогда спор также возник из-за его решения вынести на голосование законопроект, который предусматривает продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств.
В 2023 году конгрессмены выступили за отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, такое решение было принято впервые в истории США. Однопартийцы обвинили его в сговоре с демократами по проекту бюджета. При этом избрали Маккарти спикером лишь с 15 попытки.