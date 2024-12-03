  • Новость часаСкачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 14:19 • Новости дня

    Глава Совета по правам человека предостерег от «кишлаков» в городах России

    Глава Совета по правам человека Фадеев предостерег от «кишлаков» в городах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ужесточить правила приема трудовых мигрантов в России, включая обязательное приглашение от работодателя и строгие требования к соискателям гражданства.

    «Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов и выдачи паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», – заявил Фадеев, передает РБК.

    По мнению главы СПЧ, трудовые мигранты должны приезжать в страну только по приглашению работодателя и заключать контракт на определенный срок. Нарушение контракта должно стать основанием для их выдворения. Он также отметил, что точное количество необходимых российской экономике мигрантов пока неизвестно. На его взгляд, мигрантам не следует привозить свои семьи в Россию, так как это усложняет жизнь местного населения.

    Фадеев выразил обеспокоенность по поводу наличия мигрантских анклавов в стране, особенно упомянув Обнинск в Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже ввел ряд ограничений для мигрантов, включая ужесточение контроля над рабочими патентами и запрет на работу в некоторых отраслях.

    Однако Фадеев не поддерживает такие ограничения на работу иностранцев в экономике, считая их слабой аргументацией. Он подчеркнул, что иностранцев с уникальными навыками следует приглашать даже без знания русского языка. В то же время к соискателям гражданства должны предъявляться максимальные требования, включая знание конституции и прямое участие в гражданской жизни страны.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Партия «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым анонсировала пакет законопроектов, запрещающий трудовым мигрантам получать вид на жительство и гражданство в России.

    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставили искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

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    2 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать, и выразила надежду на их участие в ближайшем обмене.

    Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что данные пленники содержатся на территории России уже более года,

    В ноябре сообщалось, что после того, как Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

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    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

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    3 декабря 2024, 05:52 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал итальянца за радужный флаг с голубем мира

    Тверской суд Москвы признал Эрманно Риццо виновным в дискредитации российских Вооруженных сил

    Tекст: Максим Попов

    В Москве суд оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за демонстрацию радужного флага с голубем мира, обвинив его в дискредитации российских Вооруженных сил.

    Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за демонстрацию наглядной агитации, передает ТАСС. Согласно судебным документам, мужчина имел при себе радужный флаг с изображением белого голубя и надписью «Расе», что в переводе с итальянского означает «мир». Этот флаг относится к международному движению за мир и является распространенным в Европе.

    Суд признал, что флаг выражает негативное отношение к Вооруженным силам России и аналогичен по содержанию информации, доступной в интернете и социальных сетях, транслирующих подобное отношение. Риццо явился в зал суда, вину не признал, но пояснил, что его супруга является гражданкой России и у него дома есть разные флаги. Он решил прогуляться и сфотографироваться с одним из них.

    Несмотря на непризнание вины, суд учел смягчающие обстоятельства и назначил итальянскому гражданину административный штраф, который он должен оплатить в течение двух месяцев.

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    3 декабря 2024, 06:51 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о переговорах с бойцом ВСУ в окопах под Петровкой

    Ансар Ильясов попытался убедить украинского военного сдаться в плен

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик Ансар Ильясов поделился подробностями о том, как уговаривал бойца ВСУ сдаться в плен в окопах под Петровкой в ДНР, рискуя собственной жизнью.

    Как сообщает РИА «Новости», штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал, как уговаривал военного ВСУ сдаться во время зачистки украинских окопов. Операция проходила в ДНР, в лесополосе перед населенным пунктом Петровка, где противник занимал хорошо укрепленные позиции.

    По словам Ильясова, во время боя он вступил в переговоры с украинским военным, пытаясь убедить его сдаться. «Когда уже непосредственно запрыгнули в эту «кишку», был у нас контакт с противником. Мы перекинулись гранатами, потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривали», – рассказал штурмовик.

    Ильясов подчеркнул, что час пытался убедить противника сдаться, рискуя собственной жизнью, но тот отказался. Он также предложил бойцу ВСУ безопасно отойти с позиций, но это предложение также было отклонено. В результате штурмовику пришлось ликвидировать противника.

    Ранее российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье. Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней. Экипаж Ми-28 уничтожил технику и личный состав ВСУ в курском приграничье.

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    3 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней

    Экипаж танка Т-72Б3 поддержал наступление на красноармейском направлении, несмотря на серьезную поломку

    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней
    @ Andrey Titov/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж танка Т-72Б3, несмотря на поврежденную башню, успешно прикрыл огнем БМП с штурмовиками при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

    Экипаж танка Т-72Б3 из группировки «Центр» сумел прорвать оборону противника и прикрыть огнем штурмовые подразделения, несмотря на повреждения, полученные в бою, передает РИА «Новости». Танк был атакован вражескими FPV-дронами и артиллерийскими снарядами, в результате чего был поврежден поворотный механизм башни.

    Для выполнения боевой задачи экипаж танка принял решение продолжить операцию. Командир машины координировал действия экипажа, помогая наводчику-оператору направлять огонь на огневые точки противника.

    «Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», – отметил младший лейтенант Григорий Крышталь.

    По словам командования, усилия танкистов позволили уничтожить укрепленные пулеметные позиции, огневые точки, а также живую силу противника. Экипаж своими действиями сковал противника в маневре, не позволив ему вести ответный огонь и обеспечив успешное наступление штурмовых подразделений.

    До этого российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье.

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    2 декабря 2024, 16:56 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность призывами Запада дать Украине передышку

    Лавров выразил обеспокоенность призывами Запада к прекращению огня на Украине, чтобы дать ей передышку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что на Западе все чаще обсуждают прекращение огня как средство дать Украине «передышку» и возможность вооружиться.

    По мнению Лаврова, такая стратегия не способствует достижению мира, а лишь усиливает военную напряженность в регионе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что разговоры о перемирии являются попыткой дать время для дальнейшего вооружения Украины дальнобойными системами.

    «Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе – в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», – сказал Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

    В июле глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь. Телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине.

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    2 декабря 2024, 16:23 • Новости дня
    Маркетплейсы обязали передавать налоговикам данные о дроблении бизнеса продавцов

    ФНС: С 2025 года маркетплейсы начнут передавать данные в налоговую о дроблении бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующего года крупнейшие маркетплейсы России начнут передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о продавцах, у которых выявлены признаки дробления бизнеса, сообщили в ведомстве.

    Это станет частью эксперимента по обмену информацией с налоговыми органами, который призван помочь маркетплейсам донастроить системы внутреннего контроля, передает РИА «Новости».

    Как ранее отмечал глава ФНС Даниил Егоров, рамках эксперимента компании «сами увидят свои риски и смогут самостоятельно скорректировать модель работы».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством выразил уверенность в том, что налоговая амнистия для компаний, использовавших дробление бизнеса с целью ухода от налогов, приведет к улучшению экономической ситуации в стране.

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    3 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Депутат Госдумы обвинил Зеленского в деградации и хамстве

    Депутат Госдумы Шеремет обвинил Зеленского в деградации и хамстве

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес России хамством и деградацией, подчеркнув, что Россия ответит на поле боя, а не в словесной перепалке.

    Шеремет резко высказался о недавних заявлениях Зеленского, направленных против России, передает РИА «Новости».

    «Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности», – заявил он.

    По мнению депутата, такие высказывания украинского президента свидетельствуют о его панических настроениях и агонии, а также об отсутствии у него моральных рамок.

    Шеремет подчеркнул, что российская сторона не станет ввязываться в словесные перепалки с Зеленским, а предпочтет ответить силой оружия и героизмом своих воинов в боевых действиях.

    Напомним, на конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленского спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского вопроса. «Желательно на три буквы», – ответил тот.

    Спикер МИД Мария Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его слов.

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    3 декабря 2024, 00:07 • Новости дня
    МИД: Более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

    Более четверти всех ударов ВСУ по гражданским объектам в прифронтовой зоне направлены на Херсонскую область

    Tекст: Максим Попов

    За минувшую неделю в Херсонской области резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

    Как отмечается в документе, на минувшей неделе резко увеличилось число нападений на гражданские объекты в Херсонской области, передает ТАСС.

    В частности, были зафиксированы атаки ВСУ на гражданские объекты в Новой Каховке. Артиллерийский удар был нанесен по гражданскому автобусу в разгар дня, что привело к жертвам: погибли пять человек, а еще 23, включая двоих детей, получили ранения.

    Также был атакован центральный рынок Новой Каховки, где пострадал еще один мирный житель. В целом, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 55 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Десять человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, говорится в докладе Мирошника.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибли три человека.


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    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    2 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты.

    В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

    Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

    Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

    В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

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    3 декабря 2024, 04:05 • Новости дня
    Названа дата оглашения приговора по делу россиянина Тордена в Финляндии

    В Финляндии завершаются слушания по делу россиянина Тордена, обвиняемого в военных преступлениях на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Вынесение приговора россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в военных преступлениях на Украине, перенесли на март из-за многочисленных слушаний в Финляндии, сообщила адвокат Наталия Мальгина.

    По словам Мальгиной, россиянин Воислав Торден, обвиняемый в Финляндии в совершении военных преступлений на Украине, узнает свой приговор в марте, передает ТАСС. Она отметила, что решение по делу обычно выносится в течение двух месяцев после завершения слушаний, которые по этому делу запланированы до 31 января.

    Мальгина пояснила, что всего намечено четырнадцать заседаний, которые начнутся 5 декабря и продлятся до конца января. Адвокат подчеркнула, что Торден содержится в тюрьме, но на условия содержания не жалуется. Другие заключенные относятся к нему с уважением.

    До этого сообщалось, что Воислав Торден, также известный как Ян Петровский, может получить от восьми лет до пожизненного заключения в Финляндии по обвинению в военных преступлениях. Обвинения связаны с предполагаемыми действиями Тордена на Украине в 2014-2015 годах.

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