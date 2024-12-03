Глава Совета по правам человека предостерег от «кишлаков» в городах России

Глава Совета по правам человека Фадеев предостерег от «кишлаков» в городах России

Tекст: Валерия Городецкая

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов и выдачи паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», – заявил Фадеев, передает РБК.

По мнению главы СПЧ, трудовые мигранты должны приезжать в страну только по приглашению работодателя и заключать контракт на определенный срок. Нарушение контракта должно стать основанием для их выдворения. Он также отметил, что точное количество необходимых российской экономике мигрантов пока неизвестно. На его взгляд, мигрантам не следует привозить свои семьи в Россию, так как это усложняет жизнь местного населения.

Фадеев выразил обеспокоенность по поводу наличия мигрантских анклавов в стране, особенно упомянув Обнинск в Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже ввел ряд ограничений для мигрантов, включая ужесточение контроля над рабочими патентами и запрет на работу в некоторых отраслях.

Однако Фадеев не поддерживает такие ограничения на работу иностранцев в экономике, считая их слабой аргументацией. Он подчеркнул, что иностранцев с уникальными навыками следует приглашать даже без знания русского языка. В то же время к соискателям гражданства должны предъявляться максимальные требования, включая знание конституции и прямое участие в гражданской жизни страны.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Партия «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым анонсировала пакет законопроектов, запрещающий трудовым мигрантам получать вид на жительство и гражданство в России.