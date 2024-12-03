В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Отцу погибших детей в Красноярском крае предъявили обвинение
В Назаровском районе Красноярского края отцу погибших детей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности после распыления инсектицида в доме без соблюдения мер безопасности.
О предъявлении обвинения сообщается в Telegram-канале СК.
Трагический случай произошел в Назаровском районе Красноярского края. 20 сентября 2024 года глава семьи обработал дом от насекомых, не соблюдая инструкции по безопасности. Он не проветрил помещение и не провел влажную уборку, после чего допустил детей в дом.
Утром 21 сентября все члены семьи почувствовали ухудшение состояния здоровья и были госпитализированы с признаками отравления. Четверо детей скончались в результате острого отравления системными инсектицидами. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти детей стало попадание компонентов инсектицидного средства в их организм.
Следственные органы продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал свою вину в причинении смерти по неосторожности, а экспертиза показала, что причиной их смерти стало отравление инсектицидами, также возле дома погибших нашли мертвого котенка.