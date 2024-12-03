Отцу погибших детей в Красноярском крае предъявили обвинение

Tекст: Дмитрий Зубарев

О предъявлении обвинения сообщается в Telegram-канале СК.

Трагический случай произошел в Назаровском районе Красноярского края. 20 сентября 2024 года глава семьи обработал дом от насекомых, не соблюдая инструкции по безопасности. Он не проветрил помещение и не провел влажную уборку, после чего допустил детей в дом.

Утром 21 сентября все члены семьи почувствовали ухудшение состояния здоровья и были госпитализированы с признаками отравления. Четверо детей скончались в результате острого отравления системными инсектицидами. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти детей стало попадание компонентов инсектицидного средства в их организм.

Следственные органы продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал свою вину в причинении смерти по неосторожности, а экспертиза показала, что причиной их смерти стало отравление инсектицидами, также возле дома погибших нашли мертвого котенка.