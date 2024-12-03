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Отец погибших под Красноярском детей признал вину
Отец детей из Назаровского района признал вину в причинении смерти по неосторожности
Отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал свою вину в причинении смерти по неосторожности, передает ТАСС.
Следствие в данный момент продолжается, детали инцидента не разглашаются.
В пресс-службе СУСК РФ по региону заявили, что мужчина находится на свободе и не был задержан, ему грозит до четырех лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом. При этом сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, однако позднее экспертиза показала, что причиной смерти детей стало отравление инсектицидами.