Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?0 комментариев
Возле дома погибших детей в Красноярском крае нашли мертвого котенка
СК нашел мертвого котенка возле дома погибших детей в Красноярском крае
В Назаровском районе Красноярского края возле дома, где трагически погибли четыре ребенка, был обнаружен мертвый котенок, тело которого отправлено на экспертизу для выяснения причин смерти, сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Как говорится в сообщении, СК проводит необходимые исследования, чтобы выяснить обстоятельства гибели животного, передает ТАСС.
В ходе допросов родственников стало известно, что котенок жил вместе с семьей. Его тело было обнаружено 22 сентября и затем утилизировано на свалке бытовых отходов. В связи с этим назначены и проводятся экспертизы, которые помогут выяснить, связано ли это происшествие с гибелью детей.
Между тем в министерстве здравоохранения региона сообщили, что родители погибших детей были выписаны, однако о состоянии их здоровья или подробностях лечения пока не сообщается.
Ранее в Назаровском районе Красноярского края в доме семьи, где погибли четверо детей, обнаружили порошок светлого цвета в пакетах без маркировки.