В доме отравившейся семьи обнаружили неизвестный порошок

В доме отравившейся в Назаровском районе Красноярского края семьи обнаружили неизвестный порошок

Tекст: Валерия Городецкая

Порошок находился в шкафах на кухне, однако его состав пока не установлен, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Не исключена версия отравления семьи продуктами собственного хозяйства, так как в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные, добавили в ведомстве. Заместитель прокурора края Евгений Мостовой поручил отработать это предположение.

В прокуратуре также сообщили, что показания главы семьи о том, что супруга приобрела в магазине вместе с пельменями курицу, не подтвердилась при изучении записей с камер видеонаблюдения.

По информации ГСУ СК по Красноярскому краю, дети, погибшие от отравления, сами сварили и съели купленные матерью пельмени. Это следует из показаний женщины.

«Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. В вечернее время женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети – пельмени», – сообщило ведомство.

Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица, в магазине нашли нарушения. Из дома отравившейся семьи изъяли лекарства и химикаты.