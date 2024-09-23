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В доме отравившейся семьи обнаружили неизвестный порошок
В доме отравившейся в Назаровском районе Красноярского края семьи обнаружили неизвестный порошок
В Назаровском районе Красноярского края в доме семьи, где погибли четверо детей, обнаружили порошок светлого цвета в пакетах без маркировки, сообщили в краевой прокуратуре.
Порошок находился в шкафах на кухне, однако его состав пока не установлен, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Не исключена версия отравления семьи продуктами собственного хозяйства, так как в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные, добавили в ведомстве. Заместитель прокурора края Евгений Мостовой поручил отработать это предположение.
В прокуратуре также сообщили, что показания главы семьи о том, что супруга приобрела в магазине вместе с пельменями курицу, не подтвердилась при изучении записей с камер видеонаблюдения.
По информации ГСУ СК по Красноярскому краю, дети, погибшие от отравления, сами сварили и съели купленные матерью пельмени. Это следует из показаний женщины.
«Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. В вечернее время женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети – пельмени», – сообщило ведомство.
Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица, в магазине нашли нарушения. Из дома отравившейся семьи изъяли лекарства и химикаты.