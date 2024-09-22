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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    Трамп: Для второго раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно»
    Эксперт назвал оружие, которым был уничтожен сухогруз с западными ракетами для ВСУ
    В Британии допустили возможность признания Зеленским поражения
    Затонувшую яхту Bayesian попросили усиленно охранять из-за секретных данных
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    22 сентября 2024, 08:38 • Новости дня

    В Красноярском крае из магазина изъяли полуфабрикаты после отравления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноярском крае из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица после отравления семьи, унесшего жизни двух детей, а директор торговой точки будет допрошен, сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    Как говорится в сообщении, в магазине в селе Красная Сопка Красноярского края были изъяты полуфабрикаты и курица после отравления семьи, в результате которого скончались два ребенка, передает РИА «Новости». Там добавили, что директор магазина будет допрошен в ближайшее время.

    Отравление произошло после ужина с использованием продуктов, приобретенных в местном магазине. Семья, состоящая из четырех детей в возрасте от шести до тринадцати лет и их родителей, почувствовала недомогание в субботу, 21 сентября. Примерно в 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик, несмотря на усилия врачей, скончались в лечебном учреждении.

    В настоящее время состояние членов семьи, отравившихся курицей и пельменями, остается тяжелым. Все выжившие были доставлены санавиацией в медицинское учреждение в Красноярске. Также ожидается проведение экспертизы по погибшим детям в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Ранее в красноярском поселке двое детей скончались после того, как ужинали из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. До этого власти Калининградской области взяли на контроль ситуацию с острой кишечной инфекцией у 32 детей в детском лагере «Огонек» в курортном Светлогорске, следственные органы начали проверку. Кроме того, в одном из севастопольских бассейнов отравились шестеро детей, в связи с чем проводится проверка, сообщили в следственном управлении СК по Крыму.

    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 14:09 • Новости дня
    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет

    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет в Подмосковье

    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет
    @ techcult.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летный демонстратор воздушного судна Tango, созданного S7 Group, провел первый тестовый полет, заявили в пресс-службе холдинга.

    Полет прошел утром 21 сентября на аэродроме в Подмосковье, самолет совершил успешный взлет, выполнил программу испытаний и успешно приземлился, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Самолетом управлял летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина.

    Воздушное судно оснащено двигателем UL Power 520is. Вместе с ним холдинг разрабатывает двигатель собственной конструкции и аналогичной мощности, пока образец находится на испытаниях.

    Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, его создавали полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Аппарат построен из отечественных композитных материалов, его планируют использовать для обучения пилотов в России и для частных полетов.

    Ранее Ростех публиковал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией

    Зеленский заявил о «плане из трех пунктов» по переговорам с Россией

    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией.

    Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Карикатура

    Источники сообщили, что Зеленский якобы представит свой «план победы» президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на пост главы американского государства.

    Ранее это же сообщали источники Bloomberg, по их информации, в план включены обязательства по поставкам оружия.

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    21 сентября 2024, 15:16 • Новости дня
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника, полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара.

    Он сообщил об этом в Facebook (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) сообщает ТАСС. Залужный выразил соболезнования по поводу утраты, написав: «Покойся с миром».

    Украинские СМИ уточнили, что Александр Никитюк ранее занимал должность помощника экс-главкома ВСУ.

    Напомним, в июле Залужный уехал в Британию, чтобы в скором времени приступить к выполнению полномочий в качестве посла Украины.

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    21 сентября 2024, 10:31 • Новости дня
    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского

    Шестерых мужчин арестовали за попытку похитить бойца ММА из НИИ Склифосовского

    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в НИИ Склифосовского, стремились увезти бойца ММА Умара Чичаева, получавшего там медпомощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, однако сами были задержаны.

    Шестеро мужчин пытались проникнуть в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, их целью было попасть в палату, где находился боец ММА Умар Чичаев. Чичаева задержали ранее после инцидента со стрельбой у офиса компании Wildberries.

    Мужчины, по словам источника, хотели забрать Чичаева из медицинского учреждения, где ему оказывали первую помощь после задержания. Однако они сами были задержаны за неповиновение полиции. В отношении них возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка.

    Напомним, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Впоследствии Следственный комитет отпустил еще трех человек, включая арестованных за покушение на полицейского. Кроме того, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук, которого задержали по этому делу, сообщил, что вернулся домой.

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    21 сентября 2024, 18:58 • Новости дня
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Литве телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, слушающих при детях русскую музыку или смотрящих российские фильмы, следует расстреливать.

    Литовский сейм осудил высказывание телеведущего, в парламенте даже обратились в полицию с просьбой расследовать, содержат ли слова Раманаускаса призывы к убийству и разжиганию ненависти, передает RT.

    Раманаускас известен своими русофобскими взглядами. Ранее он высказывался в поддержку высылки из Литвы «обрусевшего скота».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

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    21 сентября 2024, 20:22 • Новости дня
    Умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер театра, кино и сериалов Владимир Моргунов, известный широкой публике по сериалу «Моя прекрасная няня», ушел из жизни в возрасте 43 лет.

    Прощание с ним прошло 18 сентября в Малоярославце, сообщает «Российская газета».

    Артист родился в 1980 году, в 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». После этого он два года работал в московском театре «У Никитских ворот» и был ведущим праздничных мероприятий.

    Владимир Моргунов начал свою кинематографическую карьеру с дебюта в мелодраме «Дорогая Маша Березина». Он снялся в нескольких эпизодах таких известных сериалов как «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?» и участвовал в проекте «Наша Russia. Яйца судьбы».

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    21 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

    Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар кроме того был нанесен по цехам по производству беспилотников, а также местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели были удара достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщил Конашенков.

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    21 сентября 2024, 23:11 • Новости дня
    В Москве задержали «Газель» с золотыми слитками на 18,5 млн рублей

    Прокуратура: В Москве задержаны мужчины, перевозившие в «Газели» золотые слитки

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники силовых структур задержали двоих мужчин в Москве, они перевозили в «Газели» 2,5 кг золота на сумму более, чем 18,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.

    В ведомстве пояснили, что подозрительную «Газель» остановили на улице Симоновский вал в Москве, в автомобиле находились двое мужчин, которые выдали силовикам сумку со слитками золота.

    Пять кустарных слитков из металла желтого цвета были отправлены на исследование. Специалисты выяснили, что один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные три слитка – двухкомпонентные сплавы золота и меди.

    «Общая масса химически чистого золота – не менее 2,5 кг, химически чистого серебра – не менее 41 г. Стоимость химически чистого золота, входящего в состав слитков, превысила 18,5 млн рублей», – следует из сообщения прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

    Мужчины, перевозившие золотые слитки, задержаны. Они подозреваются в незаконном хранении, перевозки или пересылке драгоценных металлов в крупном размере организованной преступной группой.

    Ранее в аэропорту Махачкалы у пассажирки из Чечни изъяли золото на 142 млн рублей.

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    21 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

    Сопротивление: Дислокацию ВСУ в Сумах поразили с помощью ФАБ

    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт временной дислокации украинской армии в городе Сумы подвергся удару российских военных, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    После удара в сторону пункта поехали машины скорой, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его информации, удар наносился авиабомбой ФАБ, сейчас выясняется, были ли на месте иностранные наемники.

    В регионе в этот момент объявляли воздушную тревогу.

    В пятницу представители подполья сообщали, что по порту в Одессе нанесен удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами.

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    21 сентября 2024, 19:27 • Новости дня
    Затонувшую яхту Bayesian попросили усиленно охранять из-за секретных данных

    Водолазы призвали усилить охрану яхты Bayesian у Сицилии из-за возможных секретных данных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Водолазы потребовали у итальянского правительства усилить охрану затонувшей яхты Bayesian у Сицилии, предположив, что на борту могут находиться зашифрованные жесткие диски с секретной информацией, которая может заинтересовать международные разведки.

    Опасения вызваны возможным наличием на судне двух водонепроницаемых сейфов, которые могут содержать зашифрованные жесткие диски с конфиденциальной информацией, сообщили источники CNN, передает РИА «Новости».

    Собеседники отметили, что владелец яхты британский предприниматель Майк Линч был тесно связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через свои компании, включая Darktrace, занимающуюся кибербезопасностью.

    Представитель сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто заявил, что запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков был выполнен.

    Яхта потерпела крушение 19 августа у города Портичелло из-за сильного смерча. На борту находились 22 человека. СМИ сообщали, что Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты.

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    21 сентября 2024, 18:18 • Новости дня
    Пенсионерка уговорила мошенника сдаться полиции в Петербурге
    Пенсионерка уговорила мошенника сдаться полиции в Петербурге
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге подозреваемый в мошенничестве решил сознаться в преступлении после того, как обманул 85-летнюю женщину на 260 тыс. рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Подозреваемый в полиции пояснил, что забирал деньги у обманутых пенсионеров с помощью мошенничества, у последней жертвы он забрал 260 тыс. рублей, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение ведомства.

    Он добавил, что выполнял задания, полученные от кураторов в Telegram. Все деньги он переводил на криптовалютный кошелек, выполняя указания своих руководителей. Злоумышленник добавил, что это был уже третий случай, когда он принимал участие в подобной схеме.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее правоохранители арестовали мошенника, представлявшегося девушкам-моделям продюсером, по данным следствия, он обманул своих жертв на миллионы рублей.

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    21 сентября 2024, 11:31 • Новости дня
    Умер народный артист России Владислав Верестников
    Умер народный артист России Владислав Верестников
    @ kino-teatr.ru

    Народный артист России и оперный певец Владислав Верестников скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Большого театра.

    Владислав Верестников ушел из жизни на 78-м году, сообщает ТАСС. Народный артист России скончался после тяжелой длительной болезни. В пресс-службе Государственного академического Большого театра рассказали, что он исполнил более 30 партий за свою карьеру в театре.

    Родился Владислав Верестников 4 января 1947 года в Харькове. Получив образование в Харьковском институте радиоэлектроники, он продолжил обучение в Харьковском институте искусств. В 1977 году будущий певец был принят в стажерскую группу Большого театра, а через год стал частью основной труппы.

    За долгие годы работы Верестников гастролировал в США, Японии, Италии и других странах. Помимо сценической деятельности, он преподавал в Московском государственном институте музыки им. А. Шнитке и Центре оперного пения Галины Вишневской, где обучал молодых вокалистов искусству сольного пения.

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    21 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области, сообщило Минобороны России.

    В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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