В Красноярском крае из магазина изъяли полуфабрикаты после отравления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в магазине в селе Красная Сопка Красноярского края были изъяты полуфабрикаты и курица после отравления семьи, в результате которого скончались два ребенка, передает РИА «Новости». Там добавили, что директор магазина будет допрошен в ближайшее время.

Отравление произошло после ужина с использованием продуктов, приобретенных в местном магазине. Семья, состоящая из четырех детей в возрасте от шести до тринадцати лет и их родителей, почувствовала недомогание в субботу, 21 сентября. Примерно в 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик, несмотря на усилия врачей, скончались в лечебном учреждении.

В настоящее время состояние членов семьи, отравившихся курицей и пельменями, остается тяжелым. Все выжившие были доставлены санавиацией в медицинское учреждение в Красноярске. Также ожидается проведение экспертизы по погибшим детям в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в красноярском поселке двое детей скончались после того, как ужинали из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. До этого власти Калининградской области взяли на контроль ситуацию с острой кишечной инфекцией у 32 детей в детском лагере «Огонек» в курортном Светлогорске, следственные органы начали проверку. Кроме того, в одном из севастопольских бассейнов отравились шестеро детей, в связи с чем проводится проверка, сообщили в следственном управлении СК по Крыму.