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После отравления семьи из Красноярского края в магазине нашли нарушения
Россельхознадзор: Продукты в магазине в Красноярском крае, где отравилась семья, были без документов
Продукты, которыми отравилась многодетная семья в Красноярском крае, покупались в магазине «Олимп», где систематически нарушались ветеринарные требования, сообщило управление Россельхознадзора по региону.
По данным ведомства, основной объем продукции, реализуемой магазином, поступал без ветеринарных сопроводительных документов, передает ТАСС.
Это означает, что происхождение продуктов неизвестно, а их безопасность не подтверждена, пояснили в Россельхознадзоре.
Особое внимание в ходе проверки было уделено пельменям, которые, предположительно, и стали причиной отравления. Ветеринарные документы на эту продукцию были оформлены 23 сентября – уже после случившегося, сообщили в ведомстве. «Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 кг, четырех производителей», – уточнили в Россельхознадзоре.
Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.