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    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    23 сентября 2024, 08:12 • Новости дня

    После отравления семьи из Красноярского края в магазине нашли нарушения

    Россельхознадзор: Продукты в магазине в Красноярском крае, где отравилась семья, были без документов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продукты, которыми отравилась многодетная семья в Красноярском крае, покупались в магазине «Олимп», где систематически нарушались ветеринарные требования, сообщило управление Россельхознадзора по региону.

    По данным ведомства, основной объем продукции, реализуемой магазином, поступал без ветеринарных сопроводительных документов, передает ТАСС.

    Это означает, что происхождение продуктов неизвестно, а их безопасность не подтверждена, пояснили в Россельхознадзоре.

    Особое внимание в ходе проверки было уделено пельменям, которые, предположительно, и стали причиной отравления. Ветеринарные документы на эту продукцию были оформлены 23 сентября – уже после случившегося, сообщили в ведомстве. «Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 кг, четырех производителей», – уточнили в Россельхознадзоре.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    20 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»

    Журналист Боуз напомнил Западу о наличии у России мощнейшей «Царь-бомбы»

    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерной войны Россия может применить мощнейшую в истории человечества термоядерную «Царь-бомбу», эта мысль ужасает, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», – написал журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ядерный арсенал России в настоящее время является самым крупным и передовым в мире.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    20 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Медведев назначен главой комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками

    Медведев возглавит созданную Путиным в Совбезе комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете безопасности России сформирована межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил страны военнослужащими по контракту, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Новую комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов станет его заместителем, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Глава государства отметил, что решение принято в связи с созданием новых военных округов.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    20 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов

    Захарова обвинила ЕС в подрыве доверия из-за воровства активов

    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила на полях Евразийского женского форума, что воровство российских активов приведет к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу.

    Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила на брифинге в рамках Евразийского женского форума, что факты масштабного воровства российских активов приведут к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу, сообщает ТАСС.

    По ее словам, Евросоюз будет отброшен на периферию всех мировых процессов. Захарова прокомментировала информацию о том, что ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

    Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС без преувеличения могут обнулить его авторитет и доверие в глазах международного сообщества. Она отметила, что это не просто экономический вопрос, а серьезный удар по репутации Евросоюза на мировой арене. В заключение дипломат добавила, что подобные действия еще больше ухудшат позиции ЕС в глобальной политике и экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении Украиной дальнобойных ракет безответственными и неосознанными высказываниями. Дипломат подчеркнула, что его интервью газете The Times свидетельствует о давлении, под которым находится Столтенберг.

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    20 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google
    РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи Gmail столкнулись с неполадками в работе сервиса, соответствующие жалобы начали поступать в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Там порекомендовали сменить почтовый аккаунт Google, если он был использован для регистрации на «Госуслугах» или иных сервисах.

    В основном пользователи жалуются на невозможность регистрации нового аккаунта и проблемы с двухфакторной аутентификацией: не приходят SMS, сообщается в Telegram-канале РОЦИТ. Отмечается, что неполадки затронули не всех пользователей.

    «Тем не менее наличие подобного сбоя – повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google. Учитывая очевидные проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые уже отразились на работе видеохостинга YouTube, всегда есть риск сбоя и в других сервисах корпорации», – указывают в РОЦИТ.

    Там отметили, что у Gmail есть неприятная особенность: почтовый аккаунт создается только одновременно с аккаунтом Google, который необходим абсолютному большинству пользователей с телефоном на базе ОС Android. Без этой учетной записи нельзя скачивать приложения из официального магазина Google Play и пользоваться другими сервисами компании, как правило, «намертво» прошитыми в смартфон. 

    «Внезапная потеря доступа к почтовому аккаунту – неприятное событие, но в некоторых случаях критическое, если к этому адресу, например, был привязан аккаунт на «Госуслугах», – подчеркнули в РОЦИТ.

    В связи с этим там порекомендовали не использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного: «Гораздо более практичным и безопасным вариантом будет создание аккаунта на одном из отечественных почтовых сервисов – например, это может быть «Яндекс Почта», Mail от VK или почтовый сервис на площадке Rambler». В РОЦИТ подчеркнули, что за счет развитой инфраструктуры кибербезопасности российские платформы гораздо более стабильны и устойчивы к возможным атакам. Это же касается и системы многофакторной аутентификации: SMS от российских сервисов, как правило, приходят на порядок быстрее. 

    Доверять зарубежным сервисам нет никаких причин, в особенности Google, который известен крайне предвзятым отношением к россиянам, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич.

    «Сегодня не получается создать аккаунт, завтра войти в существующий, послезавтра удаление без возможности восстановления… Другими словами, если у вас что-то привязано к Gmail, то сейчас самый подходящий момент перейти на отечественные почтовые сервисы, у которых проблем с деградацией оборудования и отношением к россиянам нет», – заявил он.

    Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за нарушение закона о соцсетях.

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    20 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Во Франции назвали воровством оплачиваемый активами России кредит ЕС Киеву

    Филиппо назвал воровством оплачиваемый активами России кредит ЕС Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

    Филиппо назвал это решение воровством и грубым нарушением международного права, передает ТАСС.

    «Эти средства будут оплачиваться с помощью «российских активов», что означает воровство и нарушение всех международных принципов. Продолжением будет конфискация наших активов в России и прекращение инвестиций в Европу», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он возмутился, что ЕС из раза в раз находит деньги для Украины, при этом «власти говорят населению, что на пенсии и больницы средств нет». Филиппо также потребовал прекратить финансировать Киев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев заявила, что ЕК выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро по договоренностям стран G7.

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    20 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Дочь Дроздова опровергла слухи о слепоте отца
    Дочь Дроздова опровергла слухи о слепоте отца
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дочь известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова Елена опровергла появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении его зрения и неизбежной слепоте.

    По словам Дроздовой, ее отец ведет активный образ жизни, занимается йогой и продолжает изучать иностранные языки, передает телеканал «360». Она отметила, что Дроздов использует очки для чтения, но его зрение вдаль не ухудшилось.

    «Насчет слепоты от какой-то болезни, это снова что-то высосанное из пальца, лишь бы что написать. <…> В общем, не волнуйтесь, все в порядке, надеюсь, вы тоже посмеетесь вместе с нами», – сказала дочь ведущего. Она назвала тех, кто распространяет эти слухи, «хайпожорами».

    Недавно в СМИ распространилась информация о том, что у Николая Дроздова серьезно ухудшилось зрение, и врачи диагностировали у него болезнь, которая может привести к полной потере зрения.

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    20 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, подробности инцидента пока неизвестны и комментариев от властей не поступало. Местные жители сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    В Одессе произошли взрывы, что сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Местные жители услышали громкие звуки, однако никакой официальной информации о причинах взрывов пока не поступило. Властями и экстренными службами комментарии также не предоставлены.

    Тем временем местные жители в соцсетях сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    Воздушная тревога была объявлена в Одесской области, как передает официальный ресурс для оповещения. Население региона предупреждено о возможной опасности. Подробности о событиях в городе на данный момент отсутствуют, остается неясным, связаны ли взрывы с воздушной тревогой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перемещаться из Николаева после того, как российские войска усилили свои удары по этому региону. В результате этой передислокации удары были зафиксированы в пригороде Житомира, куда переместились украинские силы. Ранее сообщалось, что в Одессе ночью также прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады Вооруженных сил Украины.

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    20 сентября 2024, 20:53 • Новости дня
    Крупный пожар произошел на складе в Воронежской области

    Пожар площадью 3,5 тыс. кв. метров произошел на складе в Воронежской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Новая Усмань Воронежской области произошел крупный пожар на складе, сообщило региональное ГУ МЧС.

    «По предварительной оценке, общая площадь пожара составляет 3500 кв. метров», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В тушении пожара задействовано более 50 человек и 18 единиц техники, добавили в ГУ МЧС по Воронежской области.

    Ранее в пятницу произошел пожар площадью 4,8 тыс. кв. метров на производстве в подмосковном Подольске. К ликвидации возгорания привлекли вертолет Ми-26.

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    20 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели поразили воинский эшелон ВСУ, перевозивший иностранное вооружение, сообщило Минобороны.

    Нанесено 27 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, пунктам хранения беспилотников и их предполетной подготовки.

    Также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Ранее ВС России поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ.

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    20 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Лавров: Россия не хочет ядерной войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми разговоры о том, когда следует нажать на «красную кнопку», подчеркнув, что никто, включая Россию, не желает ядерного конфликта.

    «Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на красную кнопку, несерьезно», – сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает ТАСС. «Никто не хочет ядерной войны», – подчеркнул он.

    Отвечая на вопрос о том, хочет ли Россия эскалации, Лавров ответил отрицательно, отметив, что политики на Западе «играют» и ведут себя так, будто у них менталитет ребенка.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламент подталкивает мир к ядерной войне.

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    20 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова осудила игнорирование Западом неонацистской символики в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игнорирование Западом использования украинскими военнослужащими неонацистской символики и совершаемых ими зверств вызывает сожаление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В ходе брифинга Захарова обратила внимание на то, что западные СМИ и неправительственные организации закрывают глаза на многочисленные задокументированные факты присутствия неонацистской символики в рядах вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    «Как бы им ни хотелось заретушировать картинку, все это у них не получается и рассыпается, потому что правду утаить нельзя, тем более такого масштаба правду», – заявила дипломат.

    Представители украинских националистических батальонов не скрывают своей симпатии к нацистской идеологии, демонстрируя соответствующую символику на камеру, добавила Захарова. «Просто за гранью история!» – заключила она.

    Ранее в Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой.

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    20 сентября 2024, 17:25 • Новости дня
    ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» – совместную компанию маркетплейса Wildberries и Russ.

    Ведомство одобрило передачу ООО «Стинн» долей ГК Russ в объединенную компанию, передает ТАСС.

    «Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ», – сообщили в пресс-службе объединенной компании.

    Ранее компания «РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries перед партнерами.

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    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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