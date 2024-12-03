Прямой потомок Пушкина осудил снос памятников поэту на Украине и в Прибалтике

Tекст: Мария Иванова

Александр Александрович Пушкин выразил несогласие со сносом памятников поэту на Украине и в Прибалтике, сообщает РИА «Новости».

Пушкин заявил, что не может мириться с таким отношением к памяти его знаменитого предка. По его словам, смешивать культуру с политикой недопустимо, поскольку это вредит общему восприятию культурного наследия.

«Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой», – сказал он.

Александр Александрович, которому в настоящее время 81 год, является последним прямым потомком Пушкина по мужской линии. Он родился и проживает в Бельгии, активно популяризируя русский язык и культуру в этой стране. Потомок поэта отметил, что для людей, уважающих работу и талант Александра Сергеевича, политическая ситуация не должна изменять их отношение к его творчеству.

Пушкин подчеркнул, что русский и украинский народы имеют много общего в культурном плане, и для интеллигентных людей это очевидно. Он напомнил, что в 1999 году в Брюсселе был открыт памятник Пушкину в честь его 200-летия, что помогло привлечь внимание бельгийцев к русской культуре и творчеству поэта.

Александр Александрович также известен своей социальной активностью, включая участие в благотворительных акциях в поддержку больных детей и инвалидов в России. Его супруга, Мария Александровна Дурново-Пушкина, также является прямым потомком великого поэта и активно участвует в культурных инициативах.

Снос памятников русскому культурному наследию на Украине начался в рамках закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. В последние годы власти Украины усилили борьбу с советской и российской культурой, что подверглось критике со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Приморском бульваре в Одессе бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом в рамках акции, целью которой стало удаление символов, связанных с Россией.

В Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в рамках кампании по демонтажу памятников российским и советским деятелям. Причем на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге неизвестные оставили надпись: «Пушкин вечен, а вы – нет».

В Полтаве на Украине на месте снесенного памятника Пушкину установили инсталляцию «Ракета», напоминающую конструкцию с советских детских площадок, что вызвало противоречивую реакцию.