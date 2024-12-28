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Дети из семи регионов России получили подарки с Кремлевской елки
Дети из приграничных и освобожденных регионов России получили подарки с Кремлевской елки
Фонд «Защитников Отечества» по поручению президента России Владимира Путина отправил 10 тыс. подарков с Кремлевской елки для детей из семи регионов России, где из-за обстрелов ВСУ сохраняется напряженная обстановка.
В Брянской области вручили подарки с Кремлевской елки детям из семей наших защитников, которые навечно остались героями, и маленьким жителям Курской области, проживающим в пункте временного размещения, следует из сообщения в Telegram-канале «Защитники Отечества»
Сладкие угощения с главной елки страны передадут ребятам из приграничья Курской области, а также детям участников спецоперации. Новогодний груз доставили в распределительный центр гуманитарной помощи в Курске, активисты «Народного фронта» помогли принять подарки.
Подарки от президента России юным жителям Курской области вручили Дед Мороз и Снегурочка. Всего с Кремлевской елки детям привезли около 3 тыс. подарков.
«Я, в свою, очередь от руководства региона хочу поздравить вас, ваших бабушек и дедушек. Пожелать терпения в этом непростом историческом промежутке времени. Это время нас с вами выбрало, мы должны всецело, вместе, сообща, плечом к плечу его выстоять», – заявил врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов, передает «Сейминфо».
Новогодние подарки с главной елки страны получили дети участников СВО и в Белгородской области. Сладкие наборы в «Щелкунчике» стали приятной поддержкой юным жителям приграничных районов Белгородской области, и создали им праздничное настроение.
Также больше тысячи юных жителей Луганской народной республики получат подарки с Кремлевской елки. Прежде всего, это дети из семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также дети, которые живут на прифронтовых территориях.
Сладкие сюрпризы от «Кремлевской елки» были вручены детям в ДНР на новогодних утренниках в школах и детских садах. Местные филиалы фонда «Защитники отечества» не оставили без внимания тех ребят, которые по разным причинам продолжают обучение и развитие на дому.
Кремлевские подарки получили в Запорожской области дети ветеранов и действующих участников СВО. Подарки вручили в офисе регионального отделения фонда «Защитники отечества».
В мероприятии приняли участие представители правительства Запорожской области, а также Министерства труда и социальной политики региона.
Доставили подарки и в пункт временного размещения детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Кроме того, получили подарки с Кремлевской елки дети из Херсонской области.
Сладкие подарки от президента России Владимира Путина вручили в дет саду, спортивной школе и центре культуры и досуга Нижнесерогозского округа. Их передали глава округа Владислав Никитенко и председатель совета депутатов Сергей Дашковский.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и радости, а также исполнения всех заветных желаний в преддверии этого замечательного светлого праздника!», – заявил глава Нижнесерогозского округа.
Ранее добровольцы из разных регионов России поздравили защитников Отечества с наступающим Новым годом, передав им теплые пожелания, памятные талисманы и организовав концерты в госпиталях.