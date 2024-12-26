Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.5 комментариев
Волонтеры Победы поздравили военных с Новым годом
Волонтеры Победы и артисты поздравили участников СВО в госпиталях России
Добровольцы из разных регионов России поздравили защитников Отечества с наступающим Новым годом, передав им теплые пожелания, памятные талисманы и организовав концерты в госпиталях.
В преддверии Нового года Волонтеры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» начали Всероссийскую акцию «Для Вас, родные!», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Участники акции поздравили бойцов специальной военной операции, находящихся в госпиталях, с наступающими праздниками.
Волонтеры Москвы вместе с депутатом городской думы Родионом Газмановым посетили один из столичных госпиталей. Музыкант отметил, что такие концерты всегда особенные и помогают бойцам. В другом госпитале бойцы принимали поздравления от певицы Анастасии Мальковой-Макеевой и ее супруга, где Анастасия исполнила специально написанную песню.
В Белгородской области добровольцы передали бойцам памятные талисманы и письма с пожеланиями. Исполнительный директор регионального отделения Анастасия Адаева рассказала, как они вручали брелоки «Чебурашка», сделанные школьниками. Бойцы с радостью получали письма со словами поддержки от детей.
В Карелии волонтеры организовали концерт для проходящих реабилитацию военнослужащих. Артисты исполнили патриотические и военные песни, передав защитникам Письма Победы и детские новогодние открытки.
В Нижегородской области бойцов поздравили с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручая сладкие подарки. Руководитель НРО Мария Самоделкина пожелала бойцам скорейшего выздоровления и исполнения желаний. Волонтеры из Астраханской, Смоленской, Тамбовской областей, Республики Карелия и Камчатского края также присоединились к акции, которая продлится до 8 января 2025 года.