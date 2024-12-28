Associated Press: Западные чиновники опасаются ослабления линии фронта ВСУ из-за атак на Курск

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, украинские и западные чиновники выразили опасения по поводу стратегии Киева, заключающейся в нападении на Курскую область, передает РИА «Новости».

Они считают, что это ослабило защиту на всей тысячекилометровой линии фронта.

В Киеве пять украинских и западных чиновников заявили, что стратегия нападения на Курск может привести к потере важных позиций на востоке Украины.

Так, майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив отметил, что нападение на Курскую область привело к обострению ситуации.

«Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих. Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет.

Американские чиновники прогнозировали, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, что лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией.



