Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гончаровкой, Гуево, Колмаковым, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Мирным, Николаевкой, Русским Поречным и Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Кияницами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 24 бронемашины, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 бронемашин, 1211 автомобилей, 332 арторудия, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении.

В пятницу военный эксперт Ян Гагин сообщил, что иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области.