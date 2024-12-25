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Группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов на Курском направлении, отразили семь контратак и уничтожили более 230 военнослужащих, два танка и несколько боевых машин за сутки, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала Минобороны, бойцы группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям, включая тяжелую механизированную, пять механизированных, три десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других. Были отражены семь контратак штурмовых групп противника.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Косицу, Кругленькое, Куриловку. В результате потери украинских сил за сутки составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две бронемашины.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 43 тыс. 740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров и 1318 боевых бронированных машин. Также уничтожены 324 артиллерийских орудия и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США. Потери среди прочей техники включают 28 единиц инженерной и другой техники и семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении.