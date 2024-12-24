Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка и других. В результате наступательных действий были разгромлены тяжелая механизированная бригада, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Гуево, Косица, Кругленькое и других населенных пунктах Сумской области. В ходе действий было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях ВСУ в этом регионе.

Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка.