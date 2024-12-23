ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Заолешенки, Косицы, Кругленького, Михайловки, Никольского, Старой Сорочины, а также Басовки, Беловод, Водолаг и Журавки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты – Bradley производства США, немецкая Marder и шведская CV-90, три бронетранспортера – Stryker и два американских М113, три бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета, американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43 310 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 135 бронетранспортеров, 1315 бронемашин, 1174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины.

В выходные сообщалось что ВС России за сутки поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области.