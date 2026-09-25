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Названа причина смерти актрисы Марины Влади
Сын Высоцкого назвал продолжительную болезнь причиной смерти Влади
Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь, сообщил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.
Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь, передает ТАСС.
«Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», – поделился он.
Высоцкий также уточнил, что не полетит во Францию на похороны из-за отсутствия визы и связанных с этим сложностей. По его словам, он не поддерживал отношений с актрисой в последние годы и видел ее мельком около 15-20 лет назад.
Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого, их брак продлился с 1970 по 1980 год.
За свою карьеру Влади снялась более чем в 80 фильмах, получив приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Пчелиная матка» (1963). В 2012 году она была удостоена российской медали Пушкина за вклад в развитие культурных связей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французская радиостанция BFMTV сообщила о смерти артистки в возрасте 88 лет.
Газета Figaro назвала актрису славянской звездой французского кинематографа.