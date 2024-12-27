  • Новость часаУкраина получила первую партию СПГ из США
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    Что сделали с Россией десять лет западных санкций
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
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    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет
    США ввели санкции против Бидзины Иванишвили
    Мишустин призвал правительство работать в новогодние праздники
    Рар объяснил влияние Украины на ход парламентских выборов в Германии
    Премьер Дании призвала граждан запасаться продуктами на случай кризиса
    Мнения
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    12 комментариев
    27 декабря 2024, 21:42 • Новости дня

    Пережившие крушение «Урса Майор» российские моряки вылетели домой

    Пережившие крушение «Урса Майор» российские моряки вылетели из Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские моряки, спасшиеся после крушения грузового судна «Урса Майор» у берегов Испании, вылетели из Мадрида в Россию.

    Моряки, выжившие после крушения сухогруза «Урса Майор», отправились из Мадрида обратно в Россию, передает ТАСС. Спасатели обнаружили их у берегов Испании, где произошло кораблекрушение.

    Как сообщило российское посольство в Испании, диппредставительство помогло морякам быстро оформить все необходимые документы для возвращения на родину.

    Напомним, российское судно «Урса Майор» потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор». Экипаж судна был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахены. Судьба двух членов экипажа судна «Урса Майор» остается неизвестной после эвакуации в Средиземном море.

    27 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    ФСБ: Американец Спектор передал данные для скрининга населения России

    ФСБ: Американец Спектор осужден за передачу Пентагону данных для генетического скрининга в России

    Tекст: Мария Иванова

    Американец Джин Спектор, осужденный в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для разработки системы генетического скрининга, используя сведения, включающие государственную тайну, сообщили в ФСБ.

    ФСБ сообщила, что осужденный за шпионаж американец Джин Спектор действовал в интересах Пентагона, передавая данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, передает РИА «Новости».

    Спектор, работая на Пентагон и аффилированную с ним коммерческую организацию, собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике. Эти данные содержали государственную тайну и предназначались для использования в США.

    Судебное разбирательство подтвердило подлинность собранных против Спектора доказательств. Его преступная деятельность была полностью доказана в ходе следственных мероприятий и оперативных действий. В результате Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу свыше 14 млн рублей.

    Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.

    В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.

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    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    27 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 78%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян за последнюю неделю не изменился и составляет 78%, при этом 80% считают его работу на посту главы государства успешной, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, который прошел с 20 по 22 декабря среди 1,5 тыс. россиян, 78% россиян выразили доверие Путину. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей. Кроме того, 80% опрошенных оценили его работу на посту главы государства как хорошую, передает ТАСС.

    Также, согласно результатам опроса, 51% участников дали положительную оценку работе правительства, что на три процентных пункта меньше, чем ранее. Михаил Мишустин, глава кабинета министров, получил положительную оценку от 58% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим опросом. КПРФ поддержали 8% опрошенных, что на один процентный пункт больше. ЛДПР сохранила 9% поддержки, в то время как «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 2% поддержки, без изменений.

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    27 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Медведев: Отказ норвежского судна спасти россиян прощать нельзя
    Медведев: Отказ норвежского судна спасти россиян прощать нельзя
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с осуждением в адрес норвежского судна, отказавшегося принять российских моряков с тонущего Ursa Major в Средиземном море.

    В своем Telegram-канале он указал, что такие действия нельзя прощать, и подчеркнул важность международной солидарности в подобных ситуациях.

    По словам Медведева, это происшествие напоминает о сложных отношениях между Россией и Европой, которые обострились в последние годы. Он отметил, что современные европейские страны нередко демонстрируют агрессивную политику по отношению к России, что находит отражение и в подобных инцидентах.

    Кроме того, Медведев провел исторические параллели, вспомнив высказывание американской коллеги о необходимости «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию» в контексте событий в Ираке. Он считает, что эта фраза актуальна и сегодня, в условиях текущей гибридной войны, и Россия должна соответствующим образом реагировать на действия западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    27 декабря 2024, 10:40 • Новости дня
    Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам

    Президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года

    Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Сербский президент Александр Вучич в интервью выразил надежду, что с приходом Дональда Трампа к власти США станут ближе к миру, что важно для Сербии и Европы, не заинтересованных в вовлечении в войну на Украине. По мнению Вучича, перемирие на Украине позволит запустить «Северный поток», который окажется в руках американского инвестора.

    В интервью немецкому изданию Handelsblatt президент Сербии Александр Вучич обсудил отношения с мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин, а также поделился надеждами на завершение войны на Украине. Вучич подчеркнул, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США может произойти много изменений, и отметил важность стратегических отношений Трампа с Китаем для Европы. Он также высказал мнение, что Европе необходимо принять более рациональный подход для окончания кровопролития на Украине и закрепления своего места в мировой экономике.

    Президент Сербии выразил опасения по поводу влияния войны на мировую экономику, отметив, что Европа теряет свой вес, тогда как Азия и Африка укрепляют позиции. Вучич также сделал прогноз о том, что через год взорванный газопровод «Северный поток» может оказаться в руках американского инвестора, через который газ снова начнет поступать из России в Европу. Он отметил, что без перемирия такой сценарий невозможен.

    Что касается дипломатических усилий, Вучич рассказал о своей беседе с Си Цзиньпином, в ходе которой китайский лидер выразил надежду на мирные переговоры после начала нового президентского срока в США. Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Вучич считает, что Пекин может сыграть роль в посредничестве. В завершение интервью сербский лидер высказал уверенность, что с Трампом шансы на мир возрастут, так как он намерен сократить финансовую поддержку Украине.

    Также Вучич обсудил стратегическую важность разработки литиевых месторождений в Сербии, которая планирует поставлять этот важный для автоиндустрии материал напрямую в Германию. Он подчеркнул, что это партнерство с Германией имеет большое значение, ведь Европа стремится сократить зависимость от импорта лития из Китая, Австралии и Южной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо договорились отправиться в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, также Сербия заявила, что не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на возможное давление со стороны США, а Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России.

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    27 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

    Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    @ REUTERS/Vitaly Nevar

    Tекст: Олег Исайченко

    Норвежцы сами себе вырыли яму. Наши мореходные пути пересекаются. В следующий раз, если Осло потребуется наша помощь – Россия сто раз подумает о необходимости поддержки республики, сказал газете ВЗГЛЯД капитан Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море.

    «Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

    «Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

    «Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

    Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    27 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало воздушное судно.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, озвучила предварительную причину трагедии, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы компании говорится, что причиной аварии стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    На основании этих выводов AZAL приняла решение временно приостановить рейсы в ряд российских городов из Баку. Это решение согласовано с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, отметили в компании. Приостановка полетов связана с выявленными потенциальными рисками, которые могут угрожать безопасности дальнейших полетов, заявили в AZAL.

    Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Позже в этот список были внесены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

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    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, пока идут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. Издание The Wall Street Journal писало, что Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе.

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    27 декабря 2024, 11:06 • Новости дня
    Маск сказал, когда Земля станет непригодна для жизни

    Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет из-за расширения Солнца

    Маск сказал, когда Земля станет непригодна для жизни
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что из-за расширения Солнца Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет.

    Маск заявил, что нынешние темпы расширения Солнца приведут к тому, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет. Маск высказал свое мнение в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в ответ на сообщение пользователя, который напомнил, что Солнце взорвется через пять миллиардов лет.

    Маск отметил, что расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни даже через 10% от этого времени, то есть через 500 млн лет. Это вызвало активные обсуждения среди пользователей.

    В сентябре Маск уже заявлял о необходимости освоения межзвездных перелетов. По его мнению, это необходимо для выживания человечества в будущем, чтобы избежать угрозы как от расширения Солнца, так и от возможного столкновения с астероидом.

    Ранее Маск заявил, что человеческая цивилизация просуществует дольше, если люди станут многопланетным видом. Он также выразил мнение, что демографические проблемы могут повлечь исчезновение целых стран и даже всего человечества.

    Кроме того, Маск отмечал, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    Коментарии (39)
    27 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Судьба двух членов экипажа судна Ursa Major остается неизвестной после эвакуации в Средиземном море из-за террористической атаки. На борту было 14 человек, но два члена экипажа не найдены.

    Судьба двух членов экипажа сухогруза Ursa Major остается неизвестной после террористической атаки в Средиземном море, передает ТАСС. Компания «Оборонлогистика» подтвердила, что эти люди пропали во время эвакуации с судна.

    Экипаж, состоявший из 14 человек, был вынужден эвакуироваться после безуспешных попыток локализации повреждений судна. Все члены экипажа покинули судно на спасательной шлюпке. Однако два человека не были найдены после эвакуации, о чем сообщили в компании.

    Сейчас продолжаются поисковые работы для обнаружения пропавших членов экипажа.

    Напомним, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.

    Коментарии (13)
    27 декабря 2024, 12:27 • Новости дня
    «Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в города России

    «Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы в семь российских городов после катастрофы Embraer 190

    «Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в города России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего полет из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане.

    Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение приостановить полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета Embraer 190, произошедшей 25 декабря.

    В заявлении пресс-службы AZAL указано, что учитывая первичные данные расследования инцидента и потенциальные риски в области безопасности полетов, принято решение о приостановке рейсов с 28 декабря до окончательного завершения разбирательств, сообщает ТАСС.

    Полеты приостановлены в следующие российские города: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Пресс-служба AZAL подчеркнула важность обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, отметив, что возобновление рейсов будет возможно только после завершения всех необходимых проверок и разбирательств.

    AZAL приносит свои извинения за возможные неудобства и выражает надежду на понимание со стороны пассажиров, чьи планы могут быть нарушены из-за временного прекращения полетов.

    В пятницу самолет Azerbaijan Airlines, летевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

    Накануне сообщалось, что экипаж самолета Azerbaijan Airlines совершил две попытки посадки в аэропорту Актау, прежде чем связь с ним была потеряна, при этом были замечены хаотичные изменения траектории движения, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    27 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Норвежское судно отказалось спасать моряков с «Урсы Майор»
    Норвежское судно отказалось спасать моряков с «Урсы Майор»
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Судно «Oslo Carrier 3» под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика».

    Стало известно, что судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт российских моряков с судна «Урса Майор», которые оказались в бедственном положении в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    Причиной отказа стал некий запрет, на который сослался экипаж «Oslo Carrier 3», в составе которого были русскоязычные члены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей «Урсой Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этой конвенции является обеспечение безопасности на море и помощь в случае спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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